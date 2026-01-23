Золото в Казахстане подорожало на 34 тысячи тенге

Мировой рынок драгоценных металлов переживает беспрецедентный шторм. Золото и серебро демонстрируют опережающую динамику, оставляя позади фиатные валюты. Редакция Zakon.kz проанализировала цифры и выяснила, почему инвесторы массово уходят в "вечные ценности" и чего ждать от 2026 года.

Казахстанское золото: калькулятор рекордов

Отечественный рынок мгновенно реагирует на мировые тренды: стоимость грамма золота в стране стремительно приближается к психологической отметке в 80 тысяч тенге.

Согласно данным Нацбанка, динамика стоимости одного грамма металла выглядит более чем впечатляюще.

Только за последние сутки цена подскочила с 77 010 до 79 185,42 тенге. Абсолютное подорожание составило 2 175,42 тенге, или +2,82% за один день.

Если смотреть шире, то с начала года (с отметки 71 300,21 тенге) золото прибавило в цене 7 885,21 тенге, показав рост на 11,06%.

Однако самые шокирующие цифры открываются при анализе годовой динамики. Год назад грамм золота стоил 44 811,69 тенге. За этот период металл подорожал на 34 373,73 тенге. Таким образом, годовой рост составил фантастические 76,71%.

Фото: Zakon.kz

Мировой спринт: 5000 долларов уже близко

На глобальных площадках наблюдается схожая картина. Золото выросло до 4958 долларов за унцию, прибавив за день 0,92%. Динамика поддерживается гремучей смесью из геополитических рисков, высокого спроса со стороны частного сектора и ожиданий дальнейшей диверсификации резервов.

Но настоящим фаворитом гонки становится серебро. Металл подскочил до 98,76 доллара за унцию (+2,5%), демонстрируя опережающую динамику. Еще недавно, в 2024 году, оно стоило 28,3 доллара, а к концу 2025 года цена выросла почти втрое – до 72,4 доллара. Сегодняшние котировки говорят о том, что безумный рост продолжается: за год серебро подорожало на 180%.

Пузырь или новая реальность?

Аналитики бьют тревогу, возвращаясь к теме "золотого пузыря". Так, телеграм-канал Рroeconomics, ссылаясь на раскладки Bloomberg, считает, что справедливая цена золота должна составлять около 2500 долларов за унцию. Текущие котировки вдвое выше этой отметки.

"Драгметалльная лихорадка" продолжается: золото, серебро, платина и палладий могут расти на 3-8% за один день. Металлы стали "новыми биткоинами" и "новыми акциями ИИ-компаний". Капиталы инвесторов рыщут по миру, надувая пузыри то на рынке жилья, то в антиквариате". Рroeconomics

Причина проста – в мире образовалось слишком много "пустых" денег. Справедливость цены теперь определяется темпом работы печатного станка в США и других развитых странах.

Обратная сторона этого процесса – риск гиперинфляции, если денежная масса выльется в реальный сектор экономики, что уже заметно по рынку недвижимости, который становится недоступнее по всему миру, предупреждают эксперты.

Где добывают золото?

Мировые центры добычи золота сосредоточены преимущественно в Китае (12.8%), России (8,9%), Австралии (9,4), США (7,9%), ЮАР (8,9%), Узбекистане (6,3%).

Мировая добыча золота сосредоточена в руках крупных корпораций с миллиардными оборотами. Среди наиболее известных:

ПАО "Полюс" (Россия);

Newmont Mining (США);

Newcrest Mining (Австралия);

Barrick Gold Corporation (Канада);

AngloGold Ashanti Ltd. (ЮАР);

Compania de Minas Buenaventura (Перу);

Zijin Mining Group (Китай).

Серебро: и украшения, и деталь БПЛА

В отличие от "желтого металла" серебро имеет мощную фундаментальную поддержку со стороны промышленности. Ключевой фактор роста здесь, по данным Рroeconomics, – бум строительства дата-центров, развитие "зеленой" энергетики и расширение военно-промышленного комплекса.

Спрос на этот металл растет по экспоненте:

Современные тяжелые беспилотники требуют от 100 до 500 г серебра.

Один спутник Starlink (SpaceX) содержит 6-8 кг серебра.

Металл критически важен для солнечных панелей и электромобилей.

Фото: Zakon.kz

Где лежат мировые запасы серебра?

На фоне дефицита любопытно взглянуть на географию запасов серебра.

Лидером является Перу – в недрах Анд скрыто около 140 тысяч тонн (22% мировых запасов).

На втором месте – Австралия (94 тысячи тонн, 14,7%).

Тройку лидеров замыкает Россия с минимальным отставанием и запасами в 92 тысячи тонн (14,4%).

На пятом месте, что для многих неожиданно, расположилась Польша (61 тысяча тонн).

Прогнозы переписаны: 5400 долларов – не предел

Всего три недели прошло с начала 2026 года, а аналитики Goldman Sachs уже вынуждены пересматривать свои прогнозы. Целевой уровень цены золота на конец года повышен с 4900 до 5400 долларов за унцию.

"Ключевой риск роста, на который мы указывал, – диверсификация частного сектора в золото, начал реализовываться", – отмечают в инвестбанке.

Почему Центробанки отказываются от фиатных валют?

Доля золота в мировых резервах Центральных банков выросла до 28% – это максимум с начала 1990-х годов. Вложения в драгметалл теперь превышают суммарную долю евро, иены и фунта стерлингов.

Регуляторы диверсифицируют резервы, снижая зависимость от доллара США. 2025 год стал показательным: индекс доллара упал на 9,24% (худшая динамика за 8 лет), тогда как золото прибавило +64,5%, а серебро +148%.

Всемирный совет по золоту (WGC) выделяет пять причин, почему мир выбирает металл:

Историческая традиция.

Отсутствие риска дефолта.

Рост цены в периоды кризисов.

Отсутствие корреляции с фиатными валютами.

Надежная защита (хеджирование) от инфляции.

Одним словом, рынок подает недвусмысленные сигналы: эпоха "дешевых денег" сменяется эпохой реальных активов.

