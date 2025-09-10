Цена на золото в Казахстане растет сильнее, чем в мире в целом

Казахстанский рынок золота показал беспрецедентный рост, оставив позади мировую динамику. За год цена на драгоценный металл в стране взлетела на 64,04%, что значительно опережает общемировой показатель в 46,09%, сообщает Zakon.kz.

Этот феномен, безусловно, делает нашу страну одной из самых "горячих" зон для инвесторов.

Казахстан против мирового рынка

На 10 сентября 2025 года по курсу Нацбанка цена на золото в Казахстане достигла 63 059,66 тенге за грамм. За день стоимость выросла на 1,52%, поднявшись с 62 118,04 тенге. За неделю, со 2 по 10 сентября, цена увеличилась с 60 060,41 тенге, показав рост на 4,99%. В месячном выражении, с 11 августа, стоимость поднялась на 7,02%, увеличившись с 58 922,72 тенге. Годовой рост и вовсе оказался ошеломляющим: с 10 сентября 2024 года цена взлетела с 38 440,10 тенге, показав рост на 64,04%.

Мировая цена на золото также уверенно растет, однако ее темпы ниже казахстанских. За неделю фьючерсы выросли на 1,22%, а за месяц – на 5,4%. За год рост составил 46,09%, что значительно уступает динамике цен в Казахстане.

Фото: Zakon.kz

Факторы роста

Котировки золота сегодня утром достигли нового рекорда, превысив 3680 долларов за унцию на спот-рынке. Это уже пятый исторический максимум с начала месяца. Такой стремительный рост вызван рядом фундаментальных факторов. Основным толчком послужил отчет по занятости в США, который показал замедление темпов найма и рост безработицы до самого высокого уровня с 2021 года. Это усилило прогнозы аналитиков на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

Агентство Bloomberg отметило, что рост также связан с давлением президента США Дональда Трампа на ФРС и ухудшением доверия к регулятору, а также геополитической неопределенностью и активными покупками центральных банков. Высокий интерес к металлу отмечается и со стороны мировых инвесторов. По данным Bloomberg, с начала сентября активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в золото, выросли почти на 34 тонны, что стало самым высоким показателем с ноября 2022 года.

"Нетоксичный" актив

Движение котировок в последние дни выглядит парадоксальным, так как происходит на фоне роста спроса на риск: американские индексы NASDAQ и S&P 500 обновили исторические максимумы. Так, вчера Nasdaq Composite прибавил 0,45% и обновил исторический максимум благодаря акциям Nvidia и Broadcom. Но, как отмечает портфельный управляющий компании по управлению активами из ОАЭ Алена Николаева, фактическое движение котировок золота сейчас свидетельствует о росте системной премии за риск. Виной этому – политическое давление Дональда Трампа на ФРС.

"Для рынков это сигнал, что торговля и бюджет США все больше зависят от политического фона. Поэтому спрос на золото усиливается не как на антиинфляционный хедж, а как на нетоксичный актив, который не завязан на настроения Белого дома". Алена Николаева

Кроме этого отметим общую геополитическую неопределенность. Это конфликт на Ближнем Востоке, рост напряженности вокруг Венесуэлы и война в Украине. В итоге центральные банки мира продолжают активно наращивать золотые резервы.

Прогнозы и риски

В сложившихся условиях котировки золота имеют шанс в ближайшие дни превысить уровень 4000 долларов за унцию и устремиться к отметке в 5000 долларов. По информации Financial Times, это возможно при условии, если независимость Федеральной резервной системы (ФРС) будет подорвана. Аналитики банка считают, что даже небольшой перевод активов из казначейских облигаций в золото может привести к значительному росту цен на драгоценный металл.

Аналитики отмечают, что подрыв независимости ФРС может вызвать инфляцию, снижение цен на акции и облигации, а также ослабление статуса доллара как резервной валюты. В таких условиях золото может стать привлекательным средством сбережения, так как оно не зависит от институционального доверия.

Ранее мы сообщали, что Национальный банк Казахстана (НБК) по итогам I квартала 2025 года реализовал банкам второго уровня (БВУ) и отдельным небанковским обменным пунктам 4939 мерных слитков общим весом 50 кг. Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 26%.