Стоит ли инвестировать в золото в 2026 году – мнения аналитиков

Золотая лихорадка-2025 плавно перетекла в новый календарный цикл, заставляя инвесторов ломать голову перед мониторами торговых терминалов. Новый тренд 2026 года – стремительное вступление биткоина в традиционные активы. Не поздно ли запрыгивать в "золотой поезд", разбирался Zakon.kz.

Ошеломляющие проценты

Утро 8 января 2026 года рынок встретил недельным ростом благородного металла на уровне 4 426 долларов (+1,63%) на бирже COMEX (товарное подразделение Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), входящей в группу CME Group. – Прим. ред.).

Долгосрочный анализ также говорит сами за себя: рост стоимости золота за последний месяц составил 5,21%, за год металл прибавил внушительные 66%, а на дистанции пяти лет доходность достигла 141%.

Для казахстанцев статистика выглядит еще более впечатляющей. Сегодня грамм золота 999-й пробы стоит 73 528,47 тенге. Если сравнить с 8 января прошлого года, когда цена составляла 44 830,75 тенге, абсолютное подорожание составило 28 697,72 тенге, или 64,01%.

Фото: Zakon.kz

Золото против крипты

На мировом уровне статус золота как защитного актива только укрепляется. Как отмечает издание Barron’s (авторитетный американский еженедельный финансовый журнал, основанный в 1921 году Кларенсом Барроном, сооснователем Dow Jones & Company. – Прим. ред.), желтый металл стал котироваться почти на уровне ценных бумаг.

"Золото вплотную приблизилось к казначейским облигациям США в борьбе за статус крупнейшего резервного актива для иностранных государств на фоне взрывного роста цен за последний год и агрессивных покупок со стороны центральных банков". Barron’s

Параллельно на рынке разворачивается дискуссия о конкуренции с цифровыми активами. Финансовый консультант Аман Алимбаев подчеркивает, что в условиях инфляционной неопределенности и роста американского госдолга инвесторы все чаще выбирают гибридный подход.

"Конкуренция между Bitcoin и золотом растет. Капитал не перетекает из золота в Bitcoin – он распределяется между ними в зависимости от фазы рынка и ожиданий инвесторов. Вопрос больше не стоит "Bitcoin или золото?". Сейчас он звучит так: какую роль каждый из этих активов играет в портфеле". Аман Алимбаев

Эксперт напоминает, что масштаб рынков несопоставим: стоимость золота оценивается в 30 трлн долларов против 2 трлн у биткоина, однако инвестиционная часть золотого рынка (слитки и монеты) уже вполне сопоставима с капитализацией криптовалюты.

Уровни поддержки и зоны риска

Аналитик Investing (Турция) Гюнай Джаймаз указывает на то, что ралли 2025 года было обусловлено комплексом факторов: геополитическими рисками, ожиданиями по ставкам ФРС и ослаблением доллара на 10%. По ее мнению, в 2026 году рынок может войти в фазу консолидации.

"Золото, вероятно, консолидируется между 4 000 и 4 500 долларов за унцию, если макроэкономическая неопределенность не усилится. Прорыв выше 4 550-4 600 может открыть потенциал роста к 5 050 в рискованных сценариях". Гюнай Джаймаз

Сценарный подход Всемирного совета по золоту также предполагает волатильность. Если глобальный рост замедлится, металл может прибавить еще 5-15%. В случае агрессивного смягчения политики ФРС из-за конфликтов потенциал роста расширится до 15-30%.

Казахстан в лидерах "золотой гонки"

Особое внимание привлекает активность национальных регуляторов. Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), за первые 9 месяцев прошлого года центробанки скупили 673 тонны золота – это рекордный объем за последние 55 лет.

Казахстан в этом процессе занимает одну из ключевых позиций.

"В январе-ноябре 2025 года Казахстан оказался на втором месте в мире по объему скупки золота. РК приобрела 49 тонн золота за этот период, на первом месте Польша с 80 тоннами". World Gold Council

Резюме для инвестора

Базовый прогноз на 2026 год остается умеренно оптимистичным. Goldman Sachs ожидает цену в районе 4 900 долларов к концу года, тогда как Morgan Stanley дает более консервативную оценку – около 4 400 долларов.

Структурные факторы, такие как глобальная закредитованность и эрозия фиатных валют, продолжат подталкивать инвесторов к покупкам. Однако техническая картина предупреждает: после столь стремительного взлета в начале года возможна пауза. Ключевой зоной обороны для покупателей станет уровень 4 460 долларов – пока цена удерживается выше этой отметки, восходящий тренд считается "здоровым".

Инвестиции в золото в 2026 году выглядят оправданным шагом для диверсификации портфеля, но требуют осторожности при покупках на текущих исторических максимумах – возможен резкий обвал.

Ранее мы сообщали, что больше половины (54%) всего мирового производства драгоценного металла используется в ювелирной промышленности. Еще 21% уходит на слитки и монеты, 17% хранится у центральных банков и всего 8% используется для инвестиций через ETF.