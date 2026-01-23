БРК поддержал строительство больницы в Кокшетау с условием 100% закупа продукции ОТП

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек", далее – БРК, Банк) финансирует важный социальный проект по строительству и эксплуатации многопрофильной больницы в городе Кокшетау.

Проект современной многопрофильной больницы с общим коечным фондом круглосуточного стационара 630 коек реализует ТОО "РенЭлл Кокшетау" с целью повышения доступа населения к медицинским услугам и замены существующей многопрофильной областной больницы.

После ввода в эксплуатацию больница станет крупнейшим медицинским объектом региона, обеспечивающим высокотехнологичную помощь более чем 500 тысячам жителей Акмолинской области.

Комплекс будет оснащен современным медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей, что позволит внедрить передовые методы диагностики и лечения. В его составе предусмотрены отделения кардиологии, хирургии, травматологии, реанимации, что позволит оказывать широкий спектр медицинских услуг в одном месте.

Функционировать объект будет по модели Build-Transfer-Operate (BTO), предполагающей строительство за счет частного партнера, передачу объекта в госсобственность после завершения и последующее частичное техобслуживание частным партнером.





"Поддержка Банком Развития Казахстана столь масштабного проекта подчеркивает приверженность БРК инвестированию в социальную инфраструктуру и повышению качества жизни населения страны", – отметил председатель правления БРК Марат Елибаев.

Финансирование проекта осуществляется консорциумом международных финансовых институтов, включающим Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и БРК. Инвестором выступает турецкий холдинг Rönesans Holding.

Это первый проект в Казахстане, реализуемый в формате государственно-частного партнерства с участием столь представительного круга кредиторов. Его общая стоимость составила 453,6 млн евро. Сумма займа БРК – 30 млн евро с плавающей ставкой вознаграждения 3m EURIBOR + 2,39% годовых. Средства Банка полностью пойдут на закуп продукции отечественных товаропроизводителей.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2027 года.

Реализация проекта станет важным шагом в развитии областной системы здравоохранения. Ожидается, что больница станет центром притяжения квалифицированных специалистов и будет способствовать развитию медицинского туризма в регионе.