#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Финансы

Курс доллара немного вырос на торгах 9 января

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 15:47 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 509,94 тенге, поднявшись на 0,98 тенге.

Торгов по российскому рублю не проводилось в связи с праздничными днями в России.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,05 тенге (+0,18).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,7-515,4 тенге, евро – по 594,2-599,7 тенге, рубли – по 6,25-6,42.

Мировые цены на нефть растут на торгах 9 января.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,7%, до 62,39 доллара за баррель.

Нефть марки WTI подорожала на 0,6%, до 58,11 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 508,91 тенге, евро – 594,36 тенге, рубля – 6,33 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 января, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
На 5,5 тенге вырос курс доллара на торгах 5 января
15:41, 05 января 2026
На 5,5 тенге вырос курс доллара на торгах 5 января
Курс доллара немного снизился на торгах 9 июля
15:40, 09 июля 2025
Курс доллара немного снизился на торгах 9 июля
Курс доллара снова вырос на торгах 9 апреля
15:41, 09 апреля 2025
Курс доллара снова вырос на торгах 9 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: