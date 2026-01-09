Курс доллара немного вырос на торгах 9 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 509,94 тенге, поднявшись на 0,98 тенге.
Торгов по российскому рублю не проводилось в связи с праздничными днями в России.
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,05 тенге (+0,18).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,7-515,4 тенге, евро – по 594,2-599,7 тенге, рубли – по 6,25-6,42.
Мировые цены на нефть растут на торгах 9 января.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,7%, до 62,39 доллара за баррель.
Нефть марки WTI подорожала на 0,6%, до 58,11 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 508,91 тенге, евро – 594,36 тенге, рубля – 6,33 тенге.
