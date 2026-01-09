Курс доллара немного вырос на торгах 9 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 509,94 тенге, поднявшись на 0,98 тенге.

Торгов по российскому рублю не проводилось в связи с праздничными днями в России.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,05 тенге (+0,18).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,7-515,4 тенге, евро – по 594,2-599,7 тенге, рубли – по 6,25-6,42.

Мировые цены на нефть растут на торгах 9 января.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,7%, до 62,39 доллара за баррель.

Нефть марки WTI подорожала на 0,6%, до 58,11 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 508,91 тенге, евро – 594,36 тенге, рубля – 6,33 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 января, можно здесь.