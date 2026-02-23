#Референдум-2026
Финансы

Курс доллара продолжил рост на торгах 23 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 15:40 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 497,33 тенге, поднявшись еще на 1,29 тенге.

Торгов по российскому рублю не было в связи с праздничным днем в РФ.

Торгов по юаню не было в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 495,3-498 тенге, евро – по 585,1-590 тенге, рубли – по 6,34-6,45.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 23 февраля.

Так, майский фьючерс на нефть Brent стоит $70,66, снизившись на 0,9%.

WTI с поставкой в апреле подешевела на 1%, до $65,80 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 494,66 тенге, евро – 581,87 тенге, рубля – 6,43 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 февраля, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
