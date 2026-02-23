Курс доллара продолжил рост на торгах 23 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 497,33 тенге, поднявшись еще на 1,29 тенге.
Торгов по российскому рублю не было в связи с праздничным днем в РФ.
Торгов по юаню не было в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 495,3-498 тенге, евро – по 585,1-590 тенге, рубли – по 6,34-6,45.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 23 февраля.
Так, майский фьючерс на нефть Brent стоит $70,66, снизившись на 0,9%.
WTI с поставкой в апреле подешевела на 1%, до $65,80 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 494,66 тенге, евро – 581,87 тенге, рубля – 6,43 тенге.
