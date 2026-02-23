Курс доллара продолжил рост на торгах 23 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 497,33 тенге, поднявшись еще на 1,29 тенге.

Торгов по российскому рублю не было в связи с праздничным днем в РФ.

Торгов по юаню не было в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 495,3-498 тенге, евро – по 585,1-590 тенге, рубли – по 6,34-6,45.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 23 февраля.

Так, майский фьючерс на нефть Brent стоит $70,66, снизившись на 0,9%.

WTI с поставкой в апреле подешевела на 1%, до $65,80 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 494,66 тенге, евро – 581,87 тенге, рубля – 6,43 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 февраля, можно здесь.