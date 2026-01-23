#Казахстан в сравнении
Общество

Нужно немного подождать: глава Нацбанка об ипотеке в Казахстане

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 14:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 января 2026 года высказался о ситуации на ипотечном рынке, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, стоит ли казахстанцам сейчас оформлять ипотеку. Вопрос возник на фоне сохранения базовой ставки на прежнем уровне.

"В целом, давать советы гражданам Казахстана по вопросам личных инвестиций или финансов очень сложно. Потому что, если я буду давать такие рекомендации как председатель Национального банка, это будет для меня неуместно и неправильно. Если же говорить в целом как финансист и экономист, то в период высоких рыночных ставок стоит воздержаться от оформления кредитов и ипотеки, отложить их на более поздний срок. По мере снижения инфляции будет снижаться и базовая ставка. Вместе с этим уменьшатся банковские процентные ставки, и ипотека станет более доступной", – сказал Тимур Сулейменов.

В этом случае, по его словам, можно с уверенностью смотреть в будущее и принимать решение об оформлении ипотеки.

"Нужно немного подождать – пока снизятся инфляция и процентные ставки", – резюмировал глава Нацбанка.

Ранее Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
