#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Экономика и бизнес

Условия для снижения базовой ставки озвучил глава Нацбанка

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 15:55 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 6 марта 2026 года рассказал, насколько должна замедлиться инфляция, чтобы можно было снизить базовую ставку, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов заявил, что статистическое замедление инфляции – это не единственный фактор для снижения уровня базовой ставки.

"Инфляция может снизиться в моменте, но если вы точно ожидаете, что она будет развиваться и двигаться вверх в будущем, это не значит, что нужно понижать базовую ставку. Должно быть существенное и, на мой взгляд, базовое занижение инфляции, то есть должна снижаться именно монетарная инфляция, потому что именно она влияет на базовую ставку в большей степени", – добавил он.

По его словам, нельзя одной формулой описать решение по денежно-кредитной политике.

"Говорить, что если инфляция на столько-то должна снизиться и тогда на столько-то мы снизим базовую ставку – это будет упрощением, а я не хотел бы заниматься упрощением. Если базовая инфляция снижается, и мы видим, что месячная инфляция снижается, мы видим что тренд и наш прогноз по инфляции, по инфляционным ожиданиям тоже позитивны, мы, конечно же, начнем снижать базовую ставку. Исходя из текущего прогноза, такие обстоятельства будут складываться во второй половине года, если все пойдет согласно нашему прогнозу, мы готовы снижать базовую ставку", – подчеркнул глава Нацбанка.

Тимур Сулейменов пояснил, что во второй половине года начнут действовать более масштабно те меры, которые принимаются со стороны Нацбанка и правительства. Затем инфляция начнет снижаться.

"Если будет снижаться инфляция, то у нас будет место и пространство для снижения базовой ставки", – резюмировал он.

Ранее глава Нацбанка заявил, что при устойчивом замедлении инфляции и отсутствии новых проинфляционных шоков будет рассмотрена возможность снижения базовой ставки во втором полугодии 2026 года. В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики, по его словам, еще не сформировалось.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Риски разгона инфляции в Казахстане оценил глава Нацбанка
16:17, Сегодня
Риски разгона инфляции в Казахстане оценил глава Нацбанка
Минусы снижения базовой ставки в Казахстане озвучил глава Нацбанка
16:20, 17 января 2025
Минусы снижения базовой ставки в Казахстане озвучил глава Нацбанка
В Нацбанке объяснили снижение базовой ставки
16:14, 23 февраля 2024
В Нацбанке объяснили снижение базовой ставки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Абиба Абужакынова победила и сразу вышла в четвертьфинал элитного турнира
16:52, Сегодня
Абиба Абужакынова победила и сразу вышла в четвертьфинал элитного турнира
Гусман Кыргызбаев вырвал победу на последней секунде и вышел в 1/4 финала Grand Prix
16:46, Сегодня
Гусман Кыргызбаев вырвал победу на последней секунде и вышел в 1/4 финала Grand Prix
Звёзды казахстанской гимнастики вышли в финал этапа Кубка мира
16:33, Сегодня
Звёзды казахстанской гимнастики вышли в финал этапа Кубка мира
Как выступили казахстанские дзюдоистки на престижном турнире в Австрии
16:31, Сегодня
Как выступили казахстанские дзюдоистки на престижном турнире в Австрии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: