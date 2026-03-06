Условия для снижения базовой ставки озвучил глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 6 марта 2026 года рассказал, насколько должна замедлиться инфляция, чтобы можно было снизить базовую ставку, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов заявил, что статистическое замедление инфляции – это не единственный фактор для снижения уровня базовой ставки.

"Инфляция может снизиться в моменте, но если вы точно ожидаете, что она будет развиваться и двигаться вверх в будущем, это не значит, что нужно понижать базовую ставку. Должно быть существенное и, на мой взгляд, базовое занижение инфляции, то есть должна снижаться именно монетарная инфляция, потому что именно она влияет на базовую ставку в большей степени", – добавил он.

По его словам, нельзя одной формулой описать решение по денежно-кредитной политике.

"Говорить, что если инфляция на столько-то должна снизиться и тогда на столько-то мы снизим базовую ставку – это будет упрощением, а я не хотел бы заниматься упрощением. Если базовая инфляция снижается, и мы видим, что месячная инфляция снижается, мы видим что тренд и наш прогноз по инфляции, по инфляционным ожиданиям тоже позитивны, мы, конечно же, начнем снижать базовую ставку. Исходя из текущего прогноза, такие обстоятельства будут складываться во второй половине года, если все пойдет согласно нашему прогнозу, мы готовы снижать базовую ставку", – подчеркнул глава Нацбанка.

Тимур Сулейменов пояснил, что во второй половине года начнут действовать более масштабно те меры, которые принимаются со стороны Нацбанка и правительства. Затем инфляция начнет снижаться.

"Если будет снижаться инфляция, то у нас будет место и пространство для снижения базовой ставки", – резюмировал он.

Ранее глава Нацбанка заявил, что при устойчивом замедлении инфляции и отсутствии новых проинфляционных шоков будет рассмотрена возможность снижения базовой ставки во втором полугодии 2026 года. В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики, по его словам, еще не сформировалось.