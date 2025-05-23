Курсы валют на выходные дни: 24 и 25 мая

Фото: Zakon.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 23 мая 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,90 тенге, поднявшись на 3,9 тенге. Средневзвешенный курс евро вырос до 579,38 тенге (+7,11). Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 6,40 тенге (+0,03). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,78 тенге (+0,25). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511-514 тенге, евро – по 580-585 тенге, рубли – по 6,31-6,43 тенге. Утром 23 мая Национальный банк установил курс доллара в 507,07 тенге, евро – 572,53 тенге, рубля – 6,37 тенге.

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