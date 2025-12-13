Еще один драгоценный металл довел свою стоимость до исторического максимума

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив 65 долларов за тройскую унцию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Comex, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 19:27 по казахстанскому времени, цена на драгметалл росла на 0,72% и составляла 65,06 доллара за тройскую унцию.

К 19:33 стоимость серебра перешла к снижению до 64,535 доллара за унцию (-0,09%).

Ранее сообщалось, что стоимость золота рекордно изменилась за тройскую унцию. Также стоимость золотисто-розового металла побила рекорды на фоне новостей из Китая.