Спецсоцвыплата до пенсии: казахстанцам напомнили, кто может получать ее вместе с зарплатой

В 2025 году специальная социальная выплата (ССВ) назначена более 6,2 тыс. казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 января 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"По итогам 2025 года 6289 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Всего за назначением обратились 6675 человек. За назначением спецсоцвыплаты из 2 источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 590 человек, из них назначено 581 получателю. За назначением из 4 источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 6085 человек, из них назначено 5708 получателям". Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, 196 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 103 человека не ответили на SMS-сообщение. 87 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в:

Карагандинской области (2 источника – 88 человек, 4 источника – 922),

Павлодарской области (2 источника – 37, 4 источника – 774),

Восточно-Казахстанской области (2 источника – 49, 4 источника – 492).

В Минтруда напомнили, что специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда, внедрена в Казахстане с 1 января 2024 года.

Обязательными условиями для назначения ССВ являются:

достижение 55-летнего возраста,

наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) не менее 7 лет.

"Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии". Пресс-служба МТСЗН РК

Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций.

"Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других". Пресс-служба МТСЗН РК

