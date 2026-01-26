От 2 до 138 МРП: кто и за что получает специальное госпособие в Казахстане

Сегодня, 26 января 2026 года, в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали, сколько граждан получили специальное государственное пособие в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в ведомстве, казахстанцам, имеющим особые заслуги перед страной или пострадавшим от последствий чрезвычайных событий, в качестве дополнительной социальной помощи ежемесячно из республиканского бюджета выплачивается специальное государственное пособие (СГП).

"По состоянию на 31 декабря 2025 года численность его получателей составила более 207,2 тыс. человек, которым выплачено 26,7 млрд тенге. Данный вид государственной поддержки был введен в Казахстане в 1999 году и является важным элементом системы социальной защиты населения". Пресс-служба МТСЗН РК

По данным Минтруда, право на получение СГП имеют 17 категорий граждан, определенных законодательством РК. В их число входят:

ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на территории других государств;

лица, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

вдовы воинов, погибших в ВОВ, и семьи погибших военнослужащих;

лица, удостоенные высших степеней отличия – званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері";

труженики тыла; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

жертвы политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами;

лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан;

и другие категории граждан.

Размер пособия зависит от категории получателя и составляет от 2,13 до 138,63 месячного расчетного показателя (МРП). Размер СГП ежегодно повышается в связи с увеличением размера МРП, устанавливаемого законом о республиканском бюджете.

В ведомстве отметили, что лицам, имеющим право на получение СГП по нескольким основаниям, пособие выплачивается только по одному из них по их собственному выбору.

"Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, пользуются правом на специальное государственное пособие наравне с гражданами РК. Подать заявление на назначение СГП можно через портал eGov.kz или в центрах обслуживания населения". Пресс-служба МТСЗН РК

