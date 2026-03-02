#Референдум-2026
Финансы

Пособия-2026: сколько получают казахстанцы по инвалидности и потере кормильца

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 12:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 2 марта 2026 года, в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана предоставили информацию о пособиях и социальных выплатах, которые граждане получают по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации Минтруда, в текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:

  • I группы – 111 873 тенге,
  • II группы – 89 498 тенге,
  • III группы – 61 022 тенге.

По состоянию на 1 февраля средний размер социальных выплат составляет:

  • по утрате трудоспособности – 54 742 тенге,
  • по потере кормильца – 55 800 тенге.
"С начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 59,3 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 8,9 млрд тенге. По состоянию на 1 февраля 2026 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 545,9 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 191,9 тыс. человек".Пресс-служба МТСЗН РК

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 февраля 2026 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 86,2 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 62,9 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

В Минтруда отметили, что с 1 января 2026 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 10% в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

По решению правительства РК также на 10% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 12:02
На рассылку о новых выплатах по 432 тысячи некоторым казахстанцам ответили в Минтруда

О том, где и как уволенные казахстанцы могут оформить выплаты от государства, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
