#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Финансы

5,5 тенге за рубль: когда это будет и как отразится на казахстанском бизнесе

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 16:22 Фото: pixabay
На российском валютном рынке царит интрига, от которой косвенно зависит и экономическая стабильность в Казахстане. Рубль показывает несгибаемую стойкость, укрепляясь вопреки прогнозам крупных аналитиков, намекавших на скорое изменение курса до 100 рублей за доллар, сообщает Zakon.kz.

По данным Банка России, официальный курс доллара сегодня, 2 октября 2025 года составляет 81,4967 рубля.

Для казахстанского бизнеса, где, cогласно отчета Нацбанка РК, рубль доминирует во взаиморасчетах во многих отраслях, это укрепление обернулось удорожанием российского импорта и потерей ценовой конкурентоспособности. Однако большинство экспертов уверены: ослабление рубля – лишь вопрос времени. Насколько далеко оно может зайти, и что произойдет, если курс российской валюты приблизится к отметке 5,5 тенге за рубль? 

Почему рубль все еще крепок

Нынешняя стойкость рубля, по данным телеграм-канала Рroeconomics, объясняется, прежде всего, жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП) Банка России.

Так, аналитик Ян Гордеев подчеркивает, что высокая ключевая ставка работает в комплексе с нерыночными факторами:

"Главный фактор, способствующий укреплению курса – высокая ключевая ставка. Но это не единственная причина, поскольку факторы укрепления работают в комплексе: девалютизация экономики, санкционный режим, переход части внешторга в иные юрисдикции и международных расчетов в рубли".Ян Гордеев

Многие прогнозы крупных игроков об ослаблении валюты до 90-95 и даже до 100 рублей не сбылись, поскольку базировались на ожиданиях быстрого снижения ставки ЦБ. Гордеев даже намекает, что "громкие заявления о грядущем ослаблении рубля – это попытка манипулировать рынком".

Фото: Zakon.kz

Сценарии ослабления

Тем не менее, большинство аналитиков видят риски для рубля уже к концу 2025 года. Так, экономист Борис Копейкин предупреждает:


"В перспективе дальнейшее ослабление рубля выглядит более вероятным, чем укрепление. Так что курс в 90 и более рублей за доллар в конце этого года – все еще вполне возможный, хотя, конечно, не гарантированный сценарий".

Аналитик Василий Карпунин прямо утверждает: к концу года ситуация может измениться не в пользу рубля.

  • Во-первых, рыночные процентные ставки будут постепенно снижаться вслед за замедлением инфляции. 
  • Во-вторых, рост экспорта нефти благодаря увеличению добычи в рамках ОПЕК+ может быть компенсирован падением цен из-за перепроизводства. 
  • В-третьих, импорт с весны стабильно превышает уровень прошлого года.
"К концу года спрос на импорт традиционно растет, на этот раз рост может усилиться еще больше из-за подготовки компаний к повышению НДС с 20 до 22% – многие бизнесы захотят пополнить склады".Василий Карпунин

Дополнительно оживление кредитования с августа также поддерживает спрос на импорт. В результате к концу года есть основания ожидать умеренного ослабления рубля.

Будет ли рубль стоить 5,5 тенге?

Потенциальная девальвация рубля до психологически важного уровня 100 рублей за доллар – это порог, при котором курс рубля к тенге автоматически опустится до отметки 5,5 тенге.

Мы сделали небольшой и крайне простой расчет на принципе кросс-курса и стабильности привязки тенге к доллару:

  1. Исходная привязка тенге: на данный момент официальный курс тенге к доллару составляет около 549 тенге за доллар.
  2. Гипотетическая привязка рубля: если курс доллара в России достигнет 100 рублей.

Поскольку одна и та же валюта (доллар) будет стоить 549 тенге и 100 рублей, это означает, что 100 рублей будут равны 549 тенге.

Это падение означает, что рубль обесценится по отношению к текущему курсу 6,71 тенге за рубль более чем на 18%. Разумеется, такой вариант возможен с учетом, что при росте доллара до 100 рублей значение пары USD/KZT не изменится.

Угрозы и выгоды для Казахстана

Теоретическое падение рубля до 5,5 тенге станет шоком для экономики РК с двумя ключевыми последствиями.

Угроза отечественным производителям. Российские товары и услуги станут почти на одну пятую дешевле. Это приведет к неконтролируемому удешевлению российского импорта и создаст жесткую конкуренцию для казахстанских компаний в обрабатывающей промышленности.

Выгода для потребителей и бюджета. С другой стороны, ослабление рубля может помочь сдержать инфляцию в Казахстане за счет притока более доступного импорта. Оно также положительно скажется на казахстанских экспортерах, которые станут более конкурентоспособными на других рынках.

В конце отметим, что сегодня, по итогам торгов на бирже KASE средневзвешенный курс рубля повысился до 6,75 тенге (+0,09).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Ослабление доллара: какие финансовые вызовы ждут казахстанцев
12:55, 29 сентября 2025
Ослабление доллара: какие финансовые вызовы ждут казахстанцев
Каким будет курс доллара к тенге в последнюю неделю сентября
16:11, 22 сентября 2025
Каким будет курс доллара к тенге в последнюю неделю сентября
Рубль слабеет ко всем валютам – теперь и к тенге
16:00, 09 сентября 2025
Рубль слабеет ко всем валютам – теперь и к тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: