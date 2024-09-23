Почему растет курс юаня в Казахстане

С мая 2024 года казахстанский тенге обесценился практически ко всем валютам мира. Самое большое отставание произошло по отношению к юаню, самое незначительное – к российскому рублю. Почему так сильно подорожала китайская валюта, рассказывает Zakon.kz.

Если брать за отправную точку 10 мая 2024 года (именно тогда началось глобальное падение тенге) и сравнивать с сегодняшним днем, то мы увидим, что по отношению к доллару тенге потерял 9,7% (паритет 10 мая был 1 рубль = 4,73 тенге), по отношению к доллару тенге просел на 9,5% (паритет на 10 мая – 1 доллар = 437,1 тенге). А вот по отношению к юаню тенге обесценился на 12,2% (1 юань стоил 60.47 тенге).

Сегодня, 23 сентября 2024 года, Национальный банк РК установил следующие курсы: 1 доллар США = 479,5 тенге, 1 китайский юань = 67,92, 1 российский рубль = 5,167 тенге.

Почему же юань подорожал больше всех? Отчасти это связано с увеличением товарооборота Казахстана и Китая.

Как мы сообщали ранее, Китай сегодня занимает второе место среди основных партнеров Казахстана по импорту сырья и товаров после России (26,8% – РФ, 25,6% – КНР). При этом товарооборот между Казахстаном и Китаем увеличился на 30% по сравнению с 2022 годом и достиг 31,4 млрд долларов. Китай увеличил в Казахстан поставки автомобилей, компьютеров и ноутбуков, пластмассы. При этом Казахстан ставит амбициозную цель – довести совместный товарооборот до 100 млрд долларов.

По отношению ко всем своим партнерам Китай проводит политику "интернационализации" юаня, приглашая всех рассчитываться юанем и национальными валютами, минуя доллары. В итоге у производителей, в том числе – казахстанских, появляется большой интерес в прямых взаиморасчетах, дающих снижение издержек по транзакциям.

При этом не стоит забывать, что курс юаня, в отличие от курса многих мировых валют, не свободно плавающий. Он формируется ежедневно под руководством Народного банка Китая (НБК) и опирается на динамику юаня относительно 24 валют стран-партнеров. За день возможны колебания, но в пределах 2% от установленного курса.

Курс юаня к тенге. Фото: google

Огромную поддержку юаня осуществляет и Россия – наш другой основной торговый и инвестиционный партнер.

В России, особенно после отключения Мосбиржи от долларовых операций, наблюдается огромный спрос на юани. Например, доля китайской валюты в структуре валютных депозитов граждан выросла на 22%, а доля долларовых депозитов упала на 10,2%. Само собой, что юань занимает лидирующие позиции и на биржевых торгах.

Все это приводит к интересу к юаню, дефициту юаневой наличности в России, и соответственно, к росту курса китайской валюты.

Ситуацию подогрело и недавнее решение Центробанка РФ о том, что с 16 сентября 2024 года для российских банков существенно вырастет стоимость привлечения юаней от регулятора. Центробанк поднял ставки на фоне жалоб о дефиците китайской валюты. (Своп – производный контракт, который заключают между собой участники торгов. В ходе сделки стороны обмениваются между собой различными активами и договариваются через определенное время вернуть их друг другу). Эксперты полагают, что ставки по депозитам и кредитам в юанях вырастут, чтобы банки смогли сбалансировать свои активы и пассивы.

Куря юаня и рубля. Фото: ratestats

После начала событий в Украине и масштабных западных санкций против российских банков и компаний структура внутреннего биржевого валютного рынка существенно изменилась: стала расти доля операций в юанях, отмечает РБК.

Так, доля валютной пары доллар/рубль в оборотах по сделкам спот за 2022 год упала с 84 до 40%, а доля пары юань/рубль выросла с нуля до 26%. В течение 2023 года тенденция сохранилась: доля валютной пары юань/рубль в структуре биржевых торгов впервые в истории превысила долю доллара и выросла до 40%, а в 2024 году превысила 50%.

Таким образом, сложилась любопытная финансовая ситуация, которая обусловила весьма крепкую позицию юаня на значительной части евразийского субконтинента. Ранее мы рассказали о растущем товарообороте Китая и Казахстана и дали прогноз по его дальнейшему развитию.