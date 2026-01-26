Отзыв ФНО, вычеты, формы отчетности ИП: ответы на вопросы

Специалисты Министерства финансов РК в рамках акции "Народный бухгалтер" ответили на наиболее актуальные вопросы казахстанцев, возникающие в связи с введением нового Налогового кодекса с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как в 2026 году будет происходить ситуация по отзыву ФНО, будет ли возможность по корректировке сумм, указанных в отчетах?

Исправления в ранее поданных отчетах возможны только через дополнительную налоговую отчетность или отчетность по уведомлению.

Если налогоплательщик не подал отчет вовремя, система налоговых органов автоматически сформирует нулевую отчетность за этот период (при условии, что налогоплательщиком в кабинете налогоплательщика в досье отмечены формы предоставляемые формы).

После этого подать отчет за тот же период уже нельзя, кроме случаев:

подачи дополнительной отчетности;

предоставления отчета на бумажном носителе в установленный срок.

Если налогоплательщик все же подаст отчет на бумаге и он получит статус "Документ принят", автоматически сформированная нулевая отчетность аннулируется.

В Комитете госдоходов отметили, что эти изменения направлены на сокращение ошибок и повышение прозрачности налогового администрирования. Налогоплательщикам стоит заранее подготовиться к новым правилам, чтобы избежать проблем с отчетностью.

Функционал будет доступен для заполнения в профиле налогоплательщика КНП ближе к сроку представления отчетности за первый налоговый период 2026 года.

Также налогоплательщик (налоговый агент) вправе признать структурное подразделение юридического лица самостоятельным плательщиком налогов и платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

Для признания структурного подразделения самостоятельным плательщиком налогов и платежей в бюджет налогоплательщик (налоговый агент) обязан уведомить налоговый орган в электронном виде и указать в профиле налогоплательщика КНП ИСНА формы налоговой отчетности, подлежащие представлению таким структурным подразделением. Функционал будет доступен в январе-феврале 2026 года.

Какие меры будут применяться в отношении иностранных интернет-платформ, не прошедших условную регистрацию в налоговых органах Республики Казахстан?

Согласно новому Налоговому кодексу, иностранные интернет-платформы, осуществляющие деятельность на территории республики, обязаны встать на условную регистрацию в налоговых органах.

В случае невыполнения данного требования предусмотрены меры административного воздействия в виде блокировки доступа к интернет-ресурсам или самой платформе.

Кроме того, если в ходе проведения камерального контроля будут выявлены расхождения по уплаченным суммам налогов (например, по НДС) и по результатам выставленного уведомления несоответствие не будет устранено, также может быть принято решение о блокировке платформы.

Где в Налоговом кодексе указано, что налогоплательщики, работающие в общеустановленном порядке, не имеют права брать на вычеты расходы по приобретению товаров у ИП и ТОО, работающих в упрощенной декларации?

Нормы по затратам, не подлежащим вычету при определении налогооблогаемого дохода, регламентированы в статье 286 Налогового кодекса.

Согласно подпункту 16 статьи 286 Налогового кодекса, не подлежат вычету расходы налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг.

Датой получения товаров признается дата фактической передачи товаров покупателю на основании подтверждающих документов.

Датой получения работ, услуг признается дата подписания акта выполненных работ, оказанных услуг или иного документа, подтверждающего факт выполнения работ, оказания услуг.

Какую форму отчетности сдают ИП по упрощенной декларации с наемными работниками?

Упрощенная декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом (полугодием), по форме 910.00.

Также при наличии наемных работников возникают обязательства в предоставлении Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу плательщиками в налоговые органы по месту нахождения ежеквартально не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом (ежеквартально).

Ежемесячной оплате подлежат ОПВ, ОПВР, СО, ВОСМС.

Кто в 2026 году является плательщиком текущих платежей по налогу на имущество и земельному налогу и должен представлять ФНО 701.01?

Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (за исключением индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации), чьи налоговые обязательства превышают установленный порог (300-кратный МРП: 1 027 500 тенге), представляют расчет текущих платежей по форме 701.01.

Ранее мы рассказали об изменениях в авансовых платежах, отчетности, блокировки счетов и т.д. Посмотреть ответы на другие актуальные вопросы можно здесь. Ознакомиться с новым Налоговым кодексом можно здесь.