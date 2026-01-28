Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 января

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 28 января 2026 года (на 11:13).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 502,27 тенге, евро – 597,15 тенге, рубля – 6,57 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 502 тенге, продажи – 509 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 593 тенге, продажи – 603 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,65 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 503,6 тенге, продажи – 506,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 599,6 тенге, продажи – 604,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,60 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 504 тенге, продажи – 506,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 596,3 тенге, продажи – 602,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,52 тенге, продажи – 6,60. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

