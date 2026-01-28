Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 502,27 тенге, евро – 597,15 тенге, рубля – 6,57 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 502 тенге, продажи – 509 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 593 тенге, продажи – 603 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 503,6 тенге, продажи – 506,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 599,6 тенге, продажи – 604,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 504 тенге, продажи – 506,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 596,3 тенге, продажи – 602,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,52 тенге, продажи – 6,60.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.