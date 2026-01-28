#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 января

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 11:14 Фото: pexels
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 28 января 2026 года (на 11:13).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 502,27 тенге, евро – 597,15 тенге, рубля – 6,57 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 502 тенге, продажи – 509 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 593 тенге, продажи – 603 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,65 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 503,6 тенге, продажи – 506,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 599,6 тенге, продажи – 604,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,60 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 504 тенге, продажи – 506,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 596,3 тенге, продажи – 602,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,52 тенге, продажи – 6,60.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 января
11:09, 13 января 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 января
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 января
11:14, 27 января 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 января
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 января
11:13, 05 января 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 января
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Окжетпес" подписал экс-игрока "Вальядолида"
10:45, Сегодня
"Окжетпес" подписал экс-игрока "Вальядолида"
"Мы обе начали ужасно": Рыбакина удивила мировой теннис после разгрома над Швёнтек на AO
10:22, Сегодня
"Мы обе начали ужасно": Рыбакина удивила мировой теннис после разгрома над Швёнтек на AO
С кем сыграет лучшая казахстанская теннисистка за финал Australian Open
10:01, Сегодня
С кем сыграет лучшая казахстанская теннисистка за финал Australian Open
Мырзабосынов рассказал, смогут ли клубы КПЛ обойти Закон о спорте и финансировать легионеров
09:48, Сегодня
Мырзабосынов рассказал, смогут ли клубы КПЛ обойти Закон о спорте и финансировать легионеров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: