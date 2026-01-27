Ловушка в 20%: почему казахстанцы продолжают кредитоваться при падающих доходах

Граждане РК продолжают наращивать долговую нагрузку даже под 20% годовых на фоне отрицательного роста реальных доходов, что создает предпосылки для системной "долговой усталости" уже в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Денежный всплеск

Финальный месяц года банковский сектор Казахстана завершил с беспрецедентными показателями ликвидности: совокупные пассивы банков, по данным НБРК, выросли до 50,6 трлн тенге. Экономист Руслан Султанов в своем анализе отмечает, что декабрьский рывок на 4,6% обусловлен двумя факторами:

бюджетные расходы: резкий приток средств на переводимые депозиты (текущие счета) до 9,1 трлн тенге (+13,7%);

премиальный сезон: оседание годовых выплат и бонусов на сберегательных счетах, объем которых достиг 36,2 трлн тенге.

Внутренние активы банковской системы синхронно поднялись до 50,1 трлн тенге. Примечательно, что банковские резервы укрепились сразу на 19,1%, составив 9,7 трлн тенге. Это свидетельствует о том, что экономика все сильнее подпирается внутренними ресурсами – зарплатными и социальными выплатами, которые временно аккумулируются в финансовой системе.

Гонка при высоких ставках

Несмотря на жесткую монетарную политику, розничное кредитование не демонстрирует признаков охлаждения. Требования к домохозяйствам в декабре увеличились до 27,8 трлн тенге. Тот факт, что население продолжает активно занимать деньги под 20% годовых, объясняется двумя моделями поведения.

Попытка догнать инфляцию: покупка товаров сейчас, пока цены не выросли еще сильнее. Фиксация условий: стремление приобрести дорогостоящие активы до возможного пересмотра банковских продуктов в сторону удорожания.

Однако этот оптимизм заемщиков вступает в прямое противоречие с макроэкономическими показателями: за девять месяцев 2025 года индекс реальной заработной платы составил -0,4%. Это означает, что фактически покупательная способность населения падает, в то время как долговые обязательства растут.

"Такой микс поддерживает потребление и закрывает кассовые разрывы бизнеса, но увеличивает риск долговой усталости в 2026 году, если реальные доходы не ускорятся". Руслан Султанов

Примечание Zakon.kz. Банковская фраза "требования к домохозяйствам" простыми словами означает, что общая задолженность населения перед банками выросла и достигла 27,8 трлн тенге. Для банков выданные вам кредиты являются активом и правом требовать возврата средств, поэтому в официальной статистике их называют "требованиями". По сути, в этой цифре "зашиты" все ваши ипотеки, автокредиты, рассрочки в магазинах и долги по кредитным картам. Когда экономисты говорят об увеличении таких требований, они имеют в виду, что казахстанцы набрали новых займов на гораздо большую сумму, чем успели выплатить по старым долгам. Таким образом, общая кредитная нагрузка на кошельки граждан стала еще тяжелее.

Долговая усталость

Текущая модель потребления, поддерживаемая дорогими кредитами, имеет ограниченный запас прочности. Аналитики предупреждают: если темпы роста реальных доходов не ускорятся в ближайшие кварталы, финансовая система столкнется с эффектом "долговой усталости".

Ситуацию усугубляет и поведение самих банков: высокая стоимость пассивов неизбежно будет переложена в цену новых кредитов. В результате займы станут еще дороже, что еще сильнее ограничит финансовый маневр для населения. На текущий момент система остается устойчивой благодаря "внешней подушке" (чистые внешние активы составляют 487,5 млрд тенге), однако зависимость от внутренних бюджетных вливаний делает ее чувствительной к любым внутренним шокам.

Главной развилкой ближайшего квартала станет способность экономики переварить декабрьский избыток ликвидности без провоцирования нового витка инфляции, считает экономист.

