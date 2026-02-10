Курс доллара продолжает падать на торгах 10 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,88 тенге, снизившись на 2,64 тенге.
Курс российского рубля снизился до 6,37 тенге (-0,05).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,40 тенге (-0,06).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 491,5-493,6 тенге, евро – по 583,6-588,4 тенге, рубли – по 6,33-6,45.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 10 февраля.
Так, апрельский фьючерс на нефть Brent подешевел на 0,07%, до $68,99 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в марте снизилась в цене на 0,22%, до $64,22 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 494,75 тенге, евро – 586,77 тенге, рубля – 6,38 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 февраля, можно здесь.