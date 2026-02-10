#Казахстан в сравнении
Финансы

Курс доллара продолжает падать на торгах 10 февраля

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 15:39 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,88 тенге, снизившись на 2,64 тенге.

Курс российского рубля снизился до 6,37 тенге (-0,05).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,40 тенге (-0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 491,5-493,6 тенге, евро – по 583,6-588,4 тенге, рубли – по 6,33-6,45.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 10 февраля.

Так, апрельский фьючерс на нефть Brent подешевел на 0,07%, до $68,99 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте снизилась в цене на 0,22%, до $64,22 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 494,75 тенге, евро – 586,77 тенге, рубля – 6,38 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 февраля, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
