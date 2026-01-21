#Казахстан в сравнении
Получить кредитный отчет в Казахстане стало проще: зачем он нужен и что важно знать

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 17:39 Фото: pexels
В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сегодня, 21 января 2026 года, подсказали казахстанцам, как получить персональный кредитный отчет через портал eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

Кредитный отчет – это документ, содержащий информацию о завершенных и действующих обязательствах физического лица, а также отражающий исполнение им своих обязательств.

Как получить услугу онлайн

  • Авторизоваться на портале и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн".
  • Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП (электронной цифровой подписью).
  • В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться с обработанной справкой и предъявить по месту требования.

Стоит отметить, что в настоящее время банки/иные организации, реализующие товары или услуги в кредит, прежде чем одобрить вашу заявку на получение кредита, ознакомляются с вашим кредитным отчетом.

Недавно специалисты рассказывали, как просто и удобно оформить возврат средств, если решение о покупке государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) изменилось.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
