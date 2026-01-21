Получить кредитный отчет в Казахстане стало проще: зачем он нужен и что важно знать

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сегодня, 21 января 2026 года, подсказали казахстанцам, как получить персональный кредитный отчет через портал eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

Кредитный отчет – это документ, содержащий информацию о завершенных и действующих обязательствах физического лица, а также отражающий исполнение им своих обязательств.

Как получить услугу онлайн

Авторизоваться на портале и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн".

Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП (электронной цифровой подписью).

В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться с обработанной справкой и предъявить по месту требования.

Стоит отметить, что в настоящее время банки/иные организации, реализующие товары или услуги в кредит, прежде чем одобрить вашу заявку на получение кредита, ознакомляются с вашим кредитным отчетом.

