Доллар подешевел на торгах 29 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,17 тенге, снизившись на 0,77 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,58 тенге (-0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,54 тенге (-0,12).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 502,5-504,5 тенге, евро – по 600,8-605,4 тенге, рубли – по 6,49-6,61.
Мировые цены на нефть растут на торгах 29 января.
Так, стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent росла на 2,41%, до 70,05 доллара за баррель.
Мартовский фьючерс на нефть марки WTI поднялся в цене на 2,61%, до 64,86 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 503,9 тенге, евро – 603,32 тенге, рубля – 6,61 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 января, можно здесь.