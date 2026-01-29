Доллар подешевел на торгах 29 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 29 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,17 тенге, снизившись на 0,77 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,58 тенге (-0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,54 тенге (-0,12).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 502,5-504,5 тенге, евро – по 600,8-605,4 тенге, рубли – по 6,49-6,61.

Мировые цены на нефть растут на торгах 29 января.

Так, стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent росла на 2,41%, до 70,05 доллара за баррель.

Мартовский фьючерс на нефть марки WTI поднялся в цене на 2,61%, до 64,86 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 503,9 тенге, евро – 603,32 тенге, рубля – 6,61 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 января, можно здесь.