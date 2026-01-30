#Казахстан в сравнении
Финансы

Доллар еще подешевел на торгах 30 января

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 30 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 501,02 тенге, снизившись еще на 2,02 тенге.

Курс российского рубля подрос до 6,64 тенге (+0,05).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,16 тенге (-0,37).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 501-503 тенге, евро – по 595,3-598,8 тенге, рубли – по 6,51-6,63.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 30 января.

Так, цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 1,06% относительно предыдущего закрытия, до 68,85 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 1,13%, до 64,68 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 503,17 тенге, евро – 600,89 тенге, рубля – 6,63 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 января, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
