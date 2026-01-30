Доллар еще подешевел на торгах 30 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 501,02 тенге, снизившись еще на 2,02 тенге.
Курс российского рубля подрос до 6,64 тенге (+0,05).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,16 тенге (-0,37).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 501-503 тенге, евро – по 595,3-598,8 тенге, рубли – по 6,51-6,63.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 30 января.
Так, цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 1,06% относительно предыдущего закрытия, до 68,85 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 1,13%, до 64,68 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 503,17 тенге, евро – 600,89 тенге, рубля – 6,63 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 января, можно здесь.