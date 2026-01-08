Доллар снова подешевел на торгах 8 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 8 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 508,91 тенге, снизившись на 3,19 тенге.

Торгов по российскому рублю не проводилось в связи с праздничными днями в России.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,87 тенге (-0,82).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,4-515,6 тенге, евро – по 594,2-600,7 тенге, рубли – по 6,19-6,36.

Мировые цены на нефть растут на торгах 8 января.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, повысившись на 0,29 доллара, составила 60,25 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,26 доллара США – до 59,25 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 512,83 тенге, евро – 600,58 тенге, рубля – 6,36 тенге.

