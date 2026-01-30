#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Финансы

Назван курс доллара на 2026 год в Казахстане

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 12:16 Фото: pexels
Финансовые аналитики вывели формулу стабильности для Казахстана на ближайший год. О том, увидим ли мы двузначную инфляцию, какими будут курсы валют и хватит ли бюджетных денег на обещанные реформы, в обзоре Zakon.kz.

Ставка на нефть и инвестиции

Основной новостью отчета AERC (Applied Economics Research Centre) стал пересмотр прогноза роста реального ВВП Казахстана в 2026 году в сторону повышения: эксперты ожидают показатель на уровне 4,9%. Это амбициозная, но подкрепленная фактами цифра. Оптимизм аналитиков базируется на двух столпах:

  1. Увеличение добычи: ожидается, что объем производства нефти и конденсата составит 93 млн тонн. Несмотря на квоты ОПЕК+, реализация проектов на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке позволяет сохранять высокую динамику.
  2. Инвестиционный рывок: рост инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 8,7%. Государство планирует привлечь в экономику около 270 трлн тенге в течение шести лет, что создает мощный фундамент для развития инфраструктуры и промышленности.

Тенге сохранит устойчивость

Вопрос курса доллара всегда вызывает повышенный интерес, однако прогноз AERC на 2026 год выглядит если не комфортно, то приемлемо. Аналитики скорректировали ожидания по среднегодовому курсу USD/KZT до уровня 546,0 тенге.

Важно понимать контекст: это значение не только ниже предыдущих прогнозов (551,36), но и вполне привычно для рынка. Учитывая, что в 2025 году курс уже достигал отметки 550 без каких-либо шоковых последствий для финансовой системы, прогноз на уровне 546 тенге свидетельствует о стабилизации.

Поддержку национальной валюте окажет цена на нефть марки Brent, которую AERC повысил до 60 долларов за баррель на фоне снижения профицита на мировом рынке.

Таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 12:16

Фото: Zakon.kz

Что будет с инфляцией?

Вопреки опасениям прогноз по инфляции на 2026 год в размере 9,5% является позитивным сигналом. Напомним: по итогам 2025 года инфляция в Казахстане составляла 12,3%. Таким образом, эксперты прогнозируют не просто остановку роста цен, а их существенное замедление.

Снижение инфляционного давления до однозначных цифр позволит Национальному банку в перспективе смягчить монетарные условия, что сделает кредиты для бизнеса и населения доступнее.

Хотя структурные факторы (такие как реформа ЖКХ и цены на ГСМ) продолжат оказывать влияние, общий тренд на дезинфляцию очевиден.

Умеренный дефицит как инструмент развития

В отчете также затронута тема государственного бюджета. Прогнозируемый дефицит в размере 5,95 трлн тенге (около 3,24% к ВВП) является умеренным и близким к плановым значениям. Для развивающейся экономики, активно вкладывающей в государственные программы и масштабные проекты, такой уровень дефицита считается абсолютно нормальным.

Эти средства направляются на стимулирование внутреннего спроса и поддержку реального сектора, что в итоге и обеспечивает прогнозируемый рост ВВП почти в 5%.

Таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 12:16

Фото: Zakon.kz

Рост у соседей и реальные доходы граждан

AERC отмечает, что экономики стран-партнеров (Китай, ЕС, Россия) вырастут в среднем на 1,8%. Ускорение в Еврозоне и стабильность Китая создают благоприятные условия для казахстанского экспорта.

Что касается благосостояния граждан, то номинальные доходы населения вырастут на 14,1%, а реальные (с учетом инфляции) – на 3,7%. Это означает, что покупательная способность не только не упадет, но и в отличие от 2025 года продолжит расти, пусть и более умеренными темпами, чем в периоды сверхвысоких цен на сырье.

Итог прогноза AERC: Казахстан в 2026 году вступает в фазу качественного роста. При условии отсутствия глобальных торговых потрясений страна имеет все шансы превысить заложенные показатели.

Ранее мы рассказали, как обрабатывающий сектор "вытащил" промышленность Казахстана в конце 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Назван курс доллара в Казахстане в 2026 году
15:21, 21 ноября 2025
Назван курс доллара в Казахстане в 2026 году
Назван курс доллара к тенге в 2026 году
15:31, 10 декабря 2025
Назван курс доллара к тенге в 2026 году
Каким будет курс тенге в 2026 году – прогноз аналитиков
19:00, 18 декабря 2025
Каким будет курс тенге в 2026 году – прогноз аналитиков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скандальная ситуация возникла на корте во время полуфинала AO Алькарас - Зверев
12:20, Сегодня
Скандальная ситуация возникла на корте во время полуфинала AO Алькарас - Зверев
Экс-главный тренер сборной Казахстана дал оценку новому наставнику команды
12:19, Сегодня
Экс-главный тренер сборной Казахстана дал оценку новому наставнику команды
Кубок мира 2026 года в Алматы отменён: подробности
11:57, Сегодня
Кубок мира 2026 года в Алматы отменён: подробности
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею после чудовищного разгрома в матче лидеров
11:43, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею после чудовищного разгрома в матче лидеров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: