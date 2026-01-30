Назван курс доллара на 2026 год в Казахстане

Финансовые аналитики вывели формулу стабильности для Казахстана на ближайший год. О том, увидим ли мы двузначную инфляцию, какими будут курсы валют и хватит ли бюджетных денег на обещанные реформы, в обзоре Zakon.kz.

Ставка на нефть и инвестиции

Основной новостью отчета AERC (Applied Economics Research Centre) стал пересмотр прогноза роста реального ВВП Казахстана в 2026 году в сторону повышения: эксперты ожидают показатель на уровне 4,9%. Это амбициозная, но подкрепленная фактами цифра. Оптимизм аналитиков базируется на двух столпах:

Увеличение добычи: ожидается, что объем производства нефти и конденсата составит 93 млн тонн. Несмотря на квоты ОПЕК+, реализация проектов на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке позволяет сохранять высокую динамику. Инвестиционный рывок: рост инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 8,7%. Государство планирует привлечь в экономику около 270 трлн тенге в течение шести лет, что создает мощный фундамент для развития инфраструктуры и промышленности.

Тенге сохранит устойчивость

Вопрос курса доллара всегда вызывает повышенный интерес, однако прогноз AERC на 2026 год выглядит если не комфортно, то приемлемо. Аналитики скорректировали ожидания по среднегодовому курсу USD/KZT до уровня 546,0 тенге.

Важно понимать контекст: это значение не только ниже предыдущих прогнозов (551,36), но и вполне привычно для рынка. Учитывая, что в 2025 году курс уже достигал отметки 550 без каких-либо шоковых последствий для финансовой системы, прогноз на уровне 546 тенге свидетельствует о стабилизации.

Поддержку национальной валюте окажет цена на нефть марки Brent, которую AERC повысил до 60 долларов за баррель на фоне снижения профицита на мировом рынке.

Фото: Zakon.kz

Что будет с инфляцией?

Вопреки опасениям прогноз по инфляции на 2026 год в размере 9,5% является позитивным сигналом. Напомним: по итогам 2025 года инфляция в Казахстане составляла 12,3%. Таким образом, эксперты прогнозируют не просто остановку роста цен, а их существенное замедление.

Снижение инфляционного давления до однозначных цифр позволит Национальному банку в перспективе смягчить монетарные условия, что сделает кредиты для бизнеса и населения доступнее.

Хотя структурные факторы (такие как реформа ЖКХ и цены на ГСМ) продолжат оказывать влияние, общий тренд на дезинфляцию очевиден.

Умеренный дефицит как инструмент развития

В отчете также затронута тема государственного бюджета. Прогнозируемый дефицит в размере 5,95 трлн тенге (около 3,24% к ВВП) является умеренным и близким к плановым значениям. Для развивающейся экономики, активно вкладывающей в государственные программы и масштабные проекты, такой уровень дефицита считается абсолютно нормальным.

Эти средства направляются на стимулирование внутреннего спроса и поддержку реального сектора, что в итоге и обеспечивает прогнозируемый рост ВВП почти в 5%.

Фото: Zakon.kz

Рост у соседей и реальные доходы граждан

AERC отмечает, что экономики стран-партнеров (Китай, ЕС, Россия) вырастут в среднем на 1,8%. Ускорение в Еврозоне и стабильность Китая создают благоприятные условия для казахстанского экспорта.

Что касается благосостояния граждан, то номинальные доходы населения вырастут на 14,1%, а реальные (с учетом инфляции) – на 3,7%. Это означает, что покупательная способность не только не упадет, но и в отличие от 2025 года продолжит расти, пусть и более умеренными темпами, чем в периоды сверхвысоких цен на сырье.

Итог прогноза AERC: Казахстан в 2026 году вступает в фазу качественного роста. При условии отсутствия глобальных торговых потрясений страна имеет все шансы превысить заложенные показатели.

