Назван курс доллара в Казахстане в 2026 году

Казахстанская экономика готовится к непростым временам: аналитики Нацбанка дали жесткий прогноз на ближайшие два года. Главный удар придется по стоимости кредитов, а тенге, несмотря на все усилия, продолжит сдавать позиции, сообщает Zakon.kz.

Результаты опроса, в котором приняли участие 14 крупнейших участников рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства, зафиксировали общую тенденцию на ужесточение денежно-кредитной политики и снижение сырьевых доходов.

Медленное ослабление тенге

Медианные ожидания по курсу USD/KZT скорректировались и свидетельствуют о возможном медленном ослаблении национальной валюты в среднесрочной перспективе.

В среднем за 2025 год аналитики прогнозируют курс 525,8 тенге за доллар (ранее 525,3 тенге).

Курс доллара в 2026 году ожидается на уровне 548,2 тенге. К 2027 году прогнозируется дальнейшее ослабление национальной валюты до 565 тенге за доллар.

Аналитик Руслан Султанов, комментируя итоги опроса, тем не менее, не видит ничего апокалиптичного.

"Это не кризисный сценарий, а отражение баланса факторов: слабеющая нефть, растущий импорт, высокая инфляция и дорогие деньги. Такой тренд типичен для экономик с высокой импортной нагрузкой и изменением модели роста". Руслан Султанов

Борьба с инфляцией

Основным фактором, влияющим на валютный и финансовый рынки, остается сохраняющееся инфляционное давление, которое вынуждает аналитиков прогнозировать длительный период высоких ставок.

Ожидания по ключевой ставке выросли на всем горизонте. К концу 2025 года аналитики ждут ставку на уровне 18% (рост с 16,6%). В 2026 году ставка прогнозируется на уровне 16%, а в 2027 году – 13%.

Прогноз ИПЦ на 2025 год вырос с 12% до 12,3%. В 2026 и 2027 годах инфляция ожидается на уровне 10% и 7% соответственно.

Фото: nationalbank.kz

Сокращение нефтяных доходов

Несмотря на рост ВВП, внешнеторговые условия ухудшаются.

Прогнозы по цене на нефть марки Brent пересмотрены в сторону понижения. В 2026 году нефть ожидается на уровне 63,8 доллара за баррель. Прогноз по экспорту товаров и услуг на 2025 год снизился с 90,4 млрд долларов до 88,3 млрд долларов. Объем импорта товаров и услуг на всем прогнозном горизонте варьируется в интервале 75–79 млрд долларов, практически не меняясь.

Фото: nationalbank.kz

Экономика растет, но потенциал снижается

Аналитики прогнозируют умеренное ускорение темпов роста экономики: в 2025 году рост ВВП ожидается на уровне 5,9%, а в 2026 и 2027 годах рост ВВП прогнозируется на уровне 4,9% и 5% соответственно.

При этом и оценка средних темпов роста потенциального ВВП на долгосрочном горизонте снизилась с 4,4% до 4,1%.

Все цифры говорят о том, что экономика Казахстана входит в период, где инерционный рост перестает работать, – считает Руслан Султанов.

"Ослабление внешнего буфера в виде нефти, устойчивый импорт и высокая инфляция формируют новую реальность: структуре экономики нужен быстрый переход к производительности, технологичности и глубине переработки". Руслан Султанов

В конце отметим, что два дня назад, 19 октября 2025 года, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин представил "Программу по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы".

Чиновник отметил, что приоритетом программы является повышение реальных доходов населения за счет обеспечения качественного и устойчивого роста экономики и снижения инфляции. Для обеспечения качественного экономического роста акцент будет сделан на развитие несырьевых секторов, повышение производительности труда, технологическое обновление и цифровизацию экономики.