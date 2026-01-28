Индустриальный рывок: как обрабатывающий сектор "вытащил" промышленность Казахстана в конце 2025 года

Отечественная индустрия вошла в 2026 год на мажорной ноте. После осенней просадки промышленный сектор не только отыграл потери, но и продемонстрировал темпы роста, вдвое превышающие показатели предыдущего года, сообщает Zakon.kz.

Декабрьский спринт: цифры и факты

Экономист Тулеген Аскаров проанализировал свежую сводку Бюро национальной статистики и пришел к выводу: локомотивом экономики окончательно становится обработка, а не только добыча сырья.

Конец ушедшего года стал для промышленности временем рекордов. Если в сентябре и октябре физический объем производства стагнировал (снижение на 2,9% и 0,6%, соответственно), то ноябрь и декабрь переломили тренд. В последний месяц года объем выпуска "подпрыгнул" сразу на 10,4%.

"В годовом исчислении (2025 год к 2024-му) промышленность выросла на 7,5%. Для сравнения: по итогам 2024 года этот показатель составлял скромные 2,8%. Очевидное улучшение динамики свидетельствует о том, что производственные мощности страны адаптировались к новым макроэкономическим условиям". Тулеген Аскаров

Обработка против сырья

Ключевым фактором столь выраженного позитива стала обрабатывающая промышленность. В декабре ее объем производства взлетел почти на 20% по сравнению с ноябрем. Анализ структуры роста показывает поразительные результаты в секторах, которые традиционно считались второстепенными:

Высокие технологии: выпуск компьютеров, электронного и оптического оборудования увеличился почти в 5 раз.

выпуск компьютеров, электронного и оптического оборудования увеличился почти в 5 раз. Легкая промышленность: текстильное производство выросло в 2,6 раза, одежды – на 57,8%.

текстильное производство выросло в 2,6 раза, одежды – на 57,8%. Химия и фармация: рост на 58,5% и 71,4%, соответственно.

рост на 58,5% и 71,4%, соответственно. Машиностроение: производство автомобилей и прицепов прибавило почти 26%.

Такая диверсификация указывает на то, что государственные программы поддержки внутреннего производства начали давать реальный статистический эффект. Обработка сегодня растет быстрее, чем добывающий сектор, что является здоровым признаком для экономики.

Металлы вместо нефти

В сырьевом блоке ситуация в декабре была неоднозначной. Добыча нефти и природного газа просела (-6,0% и -2,5% соответственно), что обычно тянет вниз все показатели страны. Однако в этот раз "черное золото" подстраховали горняки.

Потери нефтяников были полностью компенсированы ростом добычи железных руд (+27,8%) и угля (+4,2%). В итоге годовая динамика отрасли осталась в зоне уверенного роста – 9,4%. Это подтверждает тезис о том, что горно-металлургический комплекс остается надежным тылом, способным нивелировать колебания на рынке углеводородов.

Вода и отходы

На фоне общего индустриального успеха тревожным пятном выглядит сфера водоснабжения и утилизации отходов. Несмотря на локальный прирост в декабре на 9,7%, в среднегодовом исчислении отрасль показала падение на 6,5%.

Это серьезный сигнал о системных проблемах в коммунальной инфраструктуре. В то время как заводы закупают высокотехнологичное оборудование и наращивают выпуск электроники, базовые системы жизнеобеспечения и переработки отходов пока не могут выйти на траекторию устойчивого развития.

Выводы и перспективы

Подводя итоги 2025 года, отметим, что промышленность Казахстана продемонстрировала высокую адаптивность. Главный итог года – преодоление зависимости от нефтяных котировок в промышленной статистике. Рост обрабатывающего сектора на 11,6% в годовом выражении – хорошее достижение в плане реального изменения структуры индустрии.

Однако для закрепления успеха в 2026 году правительству придется обратить внимание на "отстающие" сектора, особенно в части водоснабжения и экологии, которые пока остаются слабым звеном в общей цепи промышленного роста.

