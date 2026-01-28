#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Финансы

Индустриальный рывок: как обрабатывающий сектор "вытащил" промышленность Казахстана в конце 2025 года

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 16:09 Фото: freepik
Отечественная индустрия вошла в 2026 год на мажорной ноте. После осенней просадки промышленный сектор не только отыграл потери, но и продемонстрировал темпы роста, вдвое превышающие показатели предыдущего года, сообщает Zakon.kz.

Декабрьский спринт: цифры и факты

Экономист Тулеген Аскаров проанализировал свежую сводку Бюро национальной статистики и пришел к выводу: локомотивом экономики окончательно становится обработка, а не только добыча сырья.

Конец ушедшего года стал для промышленности временем рекордов. Если в сентябре и октябре физический объем производства стагнировал (снижение на 2,9% и 0,6%, соответственно), то ноябрь и декабрь переломили тренд. В последний месяц года объем выпуска "подпрыгнул" сразу на 10,4%.

"В годовом исчислении (2025 год к 2024-му) промышленность выросла на 7,5%. Для сравнения: по итогам 2024 года этот показатель составлял скромные 2,8%. Очевидное улучшение динамики свидетельствует о том, что производственные мощности страны адаптировались к новым макроэкономическим условиям".Тулеген Аскаров

Таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 16:09

Фото: Zakon.kz

Обработка против сырья

Ключевым фактором столь выраженного позитива стала обрабатывающая промышленность. В декабре ее объем производства взлетел почти на 20% по сравнению с ноябрем. Анализ структуры роста показывает поразительные результаты в секторах, которые традиционно считались второстепенными:

  • Высокие технологии: выпуск компьютеров, электронного и оптического оборудования увеличился почти в 5 раз.
  • Легкая промышленность: текстильное производство выросло в 2,6 раза, одежды – на 57,8%.
  • Химия и фармация: рост на 58,5% и 71,4%, соответственно.
  • Машиностроение: производство автомобилей и прицепов прибавило почти 26%.

Такая диверсификация указывает на то, что государственные программы поддержки внутреннего производства начали давать реальный статистический эффект. Обработка сегодня растет быстрее, чем добывающий сектор, что является здоровым признаком для экономики.

Металлы вместо нефти

В сырьевом блоке ситуация в декабре была неоднозначной. Добыча нефти и природного газа просела (-6,0% и -2,5% соответственно), что обычно тянет вниз все показатели страны. Однако в этот раз "черное золото" подстраховали горняки.

Потери нефтяников были полностью компенсированы ростом добычи железных руд (+27,8%) и угля (+4,2%). В итоге годовая динамика отрасли осталась в зоне уверенного роста – 9,4%. Это подтверждает тезис о том, что горно-металлургический комплекс остается надежным тылом, способным нивелировать колебания на рынке углеводородов.

Вода и отходы

На фоне общего индустриального успеха тревожным пятном выглядит сфера водоснабжения и утилизации отходов. Несмотря на локальный прирост в декабре на 9,7%, в среднегодовом исчислении отрасль показала падение на 6,5%.

Это серьезный сигнал о системных проблемах в коммунальной инфраструктуре. В то время как заводы закупают высокотехнологичное оборудование и наращивают выпуск электроники, базовые системы жизнеобеспечения и переработки отходов пока не могут выйти на траекторию устойчивого развития.

Выводы и перспективы

Подводя итоги 2025 года, отметим, что промышленность Казахстана продемонстрировала высокую адаптивность. Главный итог года – преодоление зависимости от нефтяных котировок в промышленной статистике. Рост обрабатывающего сектора на 11,6% в годовом выражении – хорошее достижение в плане реального изменения структуры индустрии.

Однако для закрепления успеха в 2026 году правительству придется обратить внимание на "отстающие" сектора, особенно в части водоснабжения и экологии, которые пока остаются слабым звеном в общей цепи промышленного роста.

Ранее мы сообщили, что Казахстан по темпу роста ВВП входит в число лидеров Восточной Европы и Центральной Азии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Промышленные проекты на 1,5 трлн тенге запустят в Казахстане до конца 2025 года
10:26, 02 декабря 2025
Промышленные проекты на 1,5 трлн тенге запустят в Казахстане до конца 2025 года
Фонд развития промышленности подводит итоги 2023 года
10:00, 28 декабря 2023
Фонд развития промышленности подводит итоги 2023 года
Стабильный рост экономики: опубликован новый прогноз по ВВП Казахстана на 2025 год
17:09, 10 апреля 2025
Стабильный рост экономики: опубликован новый прогноз по ВВП Казахстана на 2025 год
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Актобе" избавляется от легионеров для очередных мегатрансферов
17:13, Сегодня
"Актобе" избавляется от легионеров для очередных мегатрансферов
"Команды находятся в разных весовых категориях": тренер о матче "Арсенал" - "Кайрат" в ЛЧ
16:53, Сегодня
"Команды находятся в разных весовых категориях": тренер о матче "Арсенал" - "Кайрат" в ЛЧ
Защитник "Кайрата" совершил "ужасную ошибку" перед матчем с "Арсеналом"
16:35, Сегодня
Защитник "Кайрата" совершил "ужасную ошибку" перед матчем с "Арсеналом"
"Он нокаутирует Хамзата": легенда UFC вынес суровый вердикт Чимаеву
16:17, Сегодня
"Он нокаутирует Хамзата": легенда UFC вынес суровый вердикт Чимаеву
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: