Цена золота может достичь 4 миллионов тенге за унцию в 2026 году

Золото, которое уже показало феноменальный рост цены на 80% за прошлый год, готово к новому историческому прыжку выше 5150 долларов за унцию. И это не предел: аналитики выставляют шокирующие прогнозы до 8500 долларов, сообщает Zakon.kz.

Для Казахстана, который за последний год ворвался в топ мировых покупателей "желтого металла", этот сценарий превращается из сухой статистики в вопрос национального благосостояния.

Прогноз JPMorgan: золото вместо облигаций

Глобальный стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу уверен: текущая цена в районе 5150 долларов – только начало. По его расчетам, если частные инвесторы увеличат долю золота в своих портфелях всего с 3% до 4,6%, заменив им часть облигаций, котировки неизбежно пробьют отметку в 8500 долларов.

Такой оптимизм подпитывается политикой ФРС США, сохранившей ставки на уровне 3,5-3,75%. В условиях, когда традиционные активы подтачиваются инфляцией и валютными рисками, инвесторы бегут в золото, как в последнее надежное убежище.

При этом общая рыночная стоимость золота и серебра уже превысила астрономические 41 триллион долларов.

Казахстан в "золотой" элите

Нацбанк Казахстана в 2025 году перешел к решительным действиям, заняв второе место в мире по объемам закупок золота. По данным Всемирного совета по золоту, наша страна с показателем в 57 тонн уступила только Польше, которая приобрела 103 тонны.

Для отечественной экономики это стратегическая страховка. На фоне геополитической напряженности золото становится главным гарантом стабильности резервов.

Всего за 2025 год мировые закупки золота установили рекорд, превысив 5000 тонн, а сама цена обновляла исторические максимумы 53 раза за год.

Фото: Zakon.kz

Считаем в тенге: сколько заработали казахстанцы на золоте?

Динамика цен на внутреннем рынке Казахстана впечатляет даже тех, кто далек от биржевых торгов. Только за последние сутки стоимость одного грамма золота подскочила с 82 164 до 85 504 тенге.

Если взглянуть на дистанцию всего в несколько недель, цифры выглядят еще более внушительно.

5 января 2026 года: 1 грамм стоил 71 300,21 тенге.

1 грамм стоил 71 300,21 тенге. 30 января 2026 года: 1 грамм стоит 85 504,38 тенге.

1 грамм стоит 85 504,38 тенге. Чистая прибыль составила 14 204 тенге с каждого грамма, или 19,9% роста всего за 25 дней.

А теперь самое интересное: если прогноз JPMorgan сбудется и цена достигнет 8500 долларов за унцию при текущем курсе в 503,17 тенге за доллар, то стоимость золота в Казахстане взлетит до космических высот.

Одна унция будет стоить около 4 276 945 тенге, а цена за один грамм превысит 137 500 тенге.

Фото: Zakon.kz

Опасная фаза или начало пути?

Несмотря на всеобщее воодушевление, Saxo Bank и другие аналитики предупреждают: ралли вступило в "опасную фазу". Возможны резкие коррекции из-за фиксации прибыли крупными игроками. Экономист Питер Шифф и вовсе заявляет об "историческом медвежьем рынке" акций, отмечая, что в реальном (золотом) выражении индекс Доу-Джонса находится на минимумах с 2013 года.

Тем не менее, отчеты World Gold Council указывают на то, что добыча золота хоть и достигла рекорда в 3672 тонны, едва поспевает за спросом. В 2026 году ожидается сохранение активных покупок со стороны центробанков и приток средств в золотые ETF.

Для казахстанского читателя вывод очевиден: золото перестало быть просто украшением, превратившись в самый агрессивный и одновременно самый надежный финансовый инструмент года.

