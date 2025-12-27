Финансист предрек рост цен на золото в 2026 году

До недавнего времени рост цен на золото немного замедлился, но теперь оно снова начало дорожать. Сейчас цена фьючерсов на металл превысила 4500 долларов за тройскую унцию, обновив исторический максимум, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что цена несколько снизилась, она остается высокой по сравнению с уровнем последних дней. В годовом разрезе за 2025 год цена на золото выросла более чем на 70%.

Азербайджанский экономист Халид Керимли в интервью Baku TV отметил, что стоимость драгоценного металла выражается в долларах.

Поэтому он считает, что повышение цен на золото продолжится и в 2026 году. Это будет связано с геополитической ситуацией в мире.

