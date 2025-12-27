#Казахстан в сравнении
Финансы

Финансист предрек рост цен на золото в 2026 году

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 18:17 Фото: pexels
До недавнего времени рост цен на золото немного замедлился, но теперь оно снова начало дорожать. Сейчас цена фьючерсов на металл превысила 4500 долларов за тройскую унцию, обновив исторический максимум, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что цена несколько снизилась, она остается высокой по сравнению с уровнем последних дней. В годовом разрезе за 2025 год цена на золото выросла более чем на 70%.

Азербайджанский экономист Халид Керимли в интервью Baku TV отметил, что стоимость драгоценного металла выражается в долларах.

Поэтому он считает, что повышение цен на золото продолжится и в 2026 году. Это будет связано с геополитической ситуацией в мире.

Ранее мы сообщали о том, что цены на золото показали очередной скачок вверх.

Аксинья Титова
