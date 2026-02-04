С какой суммы долга по налогам будут блокировать счета

Руководитель Управления по работе с задолженностью Департамента аудита КГД МФ РК Арын Кайсар 4 февраля 2026 года разъяснил нормы нового Налогового кодекса о принудительном взыскании налоговой задолженности, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайсар Арын напомнил, что с 1 января 2026 года вступил в силу новый Налоговый кодекс, где поменялись способы и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

"Во-первых, поменяли предельный размер налоговой задолженности: если до начала 2026 года мы принимали меры с 6 МРП, то сейчас мы его подняли до 20 МРП. Это более 86 тыс. тенге. Это для всех категорий... Так как мы дифференцированный подход применили, в случае превышения налоговой задолженности в 20 МРП туда начисляется пеня, направляется уведомление, потом по сроку направляется приостановление расходных операций по банковским счетам, а также по кассе и инкассовым распоряжениям. До 45 МРП мы ограничены и этими способами, и мерами взыскания", – сказал он.

В случае превышения долга 45 МРП остаются и применяются эти же меры.

"В последующем будет отработка дебиторской задолженности со счетов дебиторов в случае наличия, составление акта описи имущества, реализация и выпуск акций, вплоть до признания налогоплательщика в случае непогашения банкротом по решению суда", – добавил спикер.

