Долги по налогам: бизнес лишили возможности уходить от ответственности
Фото: Zakon.kz
Руководитель Управления по работе с задолженностью Департамента аудита КГД МФ РК Арын Кайсар 4 февраля 2026 года рассказал, как бизнес уходит от ответственности по налогам, передает корреспондент Zakon.kz.
Арын Кайсар отметил, что в случае неисполнения уведомления о дебиторской задолженности органы государственных доходов по истечении срока исполнения приостанавливают расходные операции по банковским счетам налогоплательщика – дебитора.
"Также с 1 июля 2026 года будет вводиться в действие норма, согласно которой при наличии задолженности у компании более 27 тыс. МРП – это более 110 млн тенге задолженности, у первых руководителей таких компаний будет ограничиваться выезд за пределы Казахстана по санкции суда", – заявил спикер.
Также, по его данным, пересмотрен закон о регистрации и перерегистрации юридических лиц.
"В случае наличия каких-либо неисполненных обязательств – норма тоже начнет действовать с 1 июля 2026 года – они не смогут переоформить данную компанию на другое лицо. В основном это часто случается, когда большие задолженности, более 10-20 млн тенге, они переоформляются на бездомных или больных людей. Органам госдоходов сложнее установить местонахождение таких "руководителей". Поэтому такую норму предусмотрели, и она будет действовать с 1 июля 2026 года", – пояснил Арын Кайсар.
