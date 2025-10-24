#АЭС в Казахстане
Общество

Условия уплаты налога при продаже жилья пересмотрели в Казахстане

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 12:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель руководителя Управления налоговой методологии Департамента методологии КГД Айгуль Аббасова на брифинге 24 октября 2025 года рассказала, как в новом Налоговом кодексе изменились условия уплаты имущественного налога при продаже недвижимости, передает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Аббасова напомнила, что сам Налоговый кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года, но по некоторым видам доходов вводится переходное положение. В частности, речь идет об имущественном доходе – это доход от прироста стоимости при реализации имущества.

"Это разница в стоимости. К примеру, если у человека есть квартира, он купил ее в 2024 году, а продает в 2025 году, то есть она находилась у него на праве собственности менее одного года. Но при этом он продал ее по цене выше, чем покупал, то этот прирост стоимости подлежит обложению по ставке 10%. Теперь в новом Налоговом кодексе этот период в один год увеличивается до двух лет. То есть, если имущество находится на праве собственности два и менее года, то при возникновении этого прироста стоимости она будет подлежать обложению ИПН. Квартира в его владении должна быть более двух лет, тогда он будет освобождаться от ИПН", – пояснила спикер.

Эта норма, по ее словам, будет распространяться только на имущество, приобретенное после 1 января 2026 года: если имущество куплено до января 2026 года, то используется период в 1 год. Сюда входят недвижимость, земельные участки, объекты личного подсобного хозяйства, парковочные места, дачи, гаражи и кладовки.

"По долевому участию у нас также есть переходные положения. И они носят улучшающий характер. Сейчас если человек приобрел долю участия в жилищном строительстве, у нас же есть проблемные объекты, которые могут и годами строиться. И тут не было ограничений – год, два или три. То есть если он продает хоть через 10 лет, цена, конечно, будет выше, чем при покупке, поэтому физлицо должно было уплачивать ИПН. В новом Налоговом кодексе мы предусмотрели: если долю участия продаешь или переуступаешь, то период будет три года. Если по зарегистрированному имуществу два года, то по долевому участию – три года", – резюмировала спикер.

Кто в Казахстане освобожден от налога на имущество и что грозит за неуплату, можно прочитать здесь.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
