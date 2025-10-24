Условия уплаты налога при продаже жилья пересмотрели в Казахстане

Заместитель руководителя Управления налоговой методологии Департамента методологии КГД Айгуль Аббасова на брифинге 24 октября 2025 года рассказала, как в новом Налоговом кодексе изменились условия уплаты имущественного налога при продаже недвижимости, передает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Аббасова напомнила, что сам Налоговый кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года, но по некоторым видам доходов вводится переходное положение. В частности, речь идет об имущественном доходе – это доход от прироста стоимости при реализации имущества.

"Это разница в стоимости. К примеру, если у человека есть квартира, он купил ее в 2024 году, а продает в 2025 году, то есть она находилась у него на праве собственности менее одного года. Но при этом он продал ее по цене выше, чем покупал, то этот прирост стоимости подлежит обложению по ставке 10%. Теперь в новом Налоговом кодексе этот период в один год увеличивается до двух лет. То есть, если имущество находится на праве собственности два и менее года, то при возникновении этого прироста стоимости она будет подлежать обложению ИПН. Квартира в его владении должна быть более двух лет, тогда он будет освобождаться от ИПН", – пояснила спикер.

Эта норма, по ее словам, будет распространяться только на имущество, приобретенное после 1 января 2026 года: если имущество куплено до января 2026 года, то используется период в 1 год. Сюда входят недвижимость, земельные участки, объекты личного подсобного хозяйства, парковочные места, дачи, гаражи и кладовки.

"По долевому участию у нас также есть переходные положения. И они носят улучшающий характер. Сейчас если человек приобрел долю участия в жилищном строительстве, у нас же есть проблемные объекты, которые могут и годами строиться. И тут не было ограничений – год, два или три. То есть если он продает хоть через 10 лет, цена, конечно, будет выше, чем при покупке, поэтому физлицо должно было уплачивать ИПН. В новом Налоговом кодексе мы предусмотрели: если долю участия продаешь или переуступаешь, то период будет три года. Если по зарегистрированному имуществу два года, то по долевому участию – три года", – резюмировала спикер.

Кто в Казахстане освобожден от налога на имущество и что грозит за неуплату, можно прочитать здесь.