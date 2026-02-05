#Казахстан в сравнении
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 5 февраля 2026 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 498,65 тенге, евро – 589,06 тенге, рубля – 6,49 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 495,2 тенге, продажи – 502,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 583,2 тенге, продажи – 593,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,27 тенге, продажи – 6,57 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 497 тенге, продажи – 500,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 585,6 тенге, продажи – 591,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,42 тенге, продажи – 6,54 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 497,2 тенге, продажи – 499,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 585,3 тенге, продажи – 592,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,44 тенге, продажи – 6,53.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
