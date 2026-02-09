Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,63 тенге, евро – 583,22 тенге, рубля – 6,42 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 494 тенге, продажи – 501 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 582 тенге, продажи – 592 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 495,5 тенге, продажи – 497,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 584,9 тенге, продажи – 589,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,51 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 495,6 тенге, продажи – 497,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 583,2 тенге, продажи – 588,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,49.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.