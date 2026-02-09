#Казахстан в сравнении
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 11:04 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 9 февраля 2026 года (на 11:04).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,63 тенге, евро – 583,22 тенге, рубля – 6,42 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 494 тенге, продажи – 501 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 582 тенге, продажи – 592 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,60 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 495,5 тенге, продажи – 497,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 584,9 тенге, продажи – 589,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,51 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 495,6 тенге, продажи – 497,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 583,2 тенге, продажи – 588,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,49.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
