Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 февраля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 9 февраля 2026 года (на 11:04).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,63 тенге, евро – 583,22 тенге, рубля – 6,42 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 494 тенге, продажи – 501 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 582 тенге, продажи – 592 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 495,5 тенге, продажи – 497,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 584,9 тенге, продажи – 589,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,51 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 495,6 тенге, продажи – 497,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 583,2 тенге, продажи – 588,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,49. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: