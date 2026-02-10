#Казахстан в сравнении
События

Задержка рейсов в аэропорту Астаны: заявление воздушной гавани

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 13:13 Фото: Zakon.kz
Международный аэропорт Астаны 10 февраля 2026 года предоставил актуальную информацию по рейсам и назвал причину задержек, сообщает Zakon.kz.

На сегодня, 10 февраля, запланировано:

  • на вылет: 72 рейса
  • на прилет: 74 рейса

Текущая ситуация:

  • задержка на прилет: 8 рейсов
  • задержка на вылет: 10 рейсов
"Задержки на вылет связаны с отсутствием возможности проведения облива воздушных судов в условиях неблагоприятной погоды", – пояснили в воздушной гавани.

Очистка взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек при этом проводится на постоянной основе. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме.

Пассажиров просят обращаться за актуальной информацией в авиакомпании, а также следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта.

Премьер-министр Олжас Бектенов сегодня, 10 февраля 2026 года, на расширенном заседании правительства рассказал о процессе модернизации аэропорта Астаны.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
