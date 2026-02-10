Задержка рейсов в аэропорту Астаны: заявление воздушной гавани
Фото: Zakon.kz
Международный аэропорт Астаны 10 февраля 2026 года предоставил актуальную информацию по рейсам и назвал причину задержек, сообщает Zakon.kz.
На сегодня, 10 февраля, запланировано:
- на вылет: 72 рейса
- на прилет: 74 рейса
Текущая ситуация:
- задержка на прилет: 8 рейсов
- задержка на вылет: 10 рейсов
"Задержки на вылет связаны с отсутствием возможности проведения облива воздушных судов в условиях неблагоприятной погоды", – пояснили в воздушной гавани.
Очистка взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек при этом проводится на постоянной основе. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме.
Пассажиров просят обращаться за актуальной информацией в авиакомпании, а также следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта.
Премьер-министр Олжас Бектенов сегодня, 10 февраля 2026 года, на расширенном заседании правительства рассказал о процессе модернизации аэропорта Астаны.
