Задержка рейсов в аэропорту Астаны: заявление воздушной гавани

Международный аэропорт Астаны 10 февраля 2026 года предоставил актуальную информацию по рейсам и назвал причину задержек, сообщает Zakon.kz.

На сегодня, 10 февраля, запланировано:

на вылет: 72 рейса

на прилет: 74 рейса

Текущая ситуация:

задержка на прилет: 8 рейсов

задержка на вылет: 10 рейсов

"Задержки на вылет связаны с отсутствием возможности проведения облива воздушных судов в условиях неблагоприятной погоды", – пояснили в воздушной гавани.

Очистка взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек при этом проводится на постоянной основе. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме.

Пассажиров просят обращаться за актуальной информацией в авиакомпании, а также следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта.

Премьер-министр Олжас Бектенов сегодня, 10 февраля 2026 года, на расширенном заседании правительства рассказал о процессе модернизации аэропорта Астаны.