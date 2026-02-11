#Казахстан в сравнении
Финансы

Казахстанцы массово сдают рубли: что происходит с российской валютой

100 рублей и рука, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 16:16 Фото: freepik
Жители РК все чаще избавляются от российских рублей. Уже больше года обменные пункты покупают у населения российских денег больше, чем продают. Тренд сохраняется с декабря 2024 года по декабрь 2025-го, сообщает Zakon.kz.

Рубли сдают сотнями миллиардов

Если раньше рубль в Казахстане активно покупали, то теперь ситуация изменилась. Так, за январь-декабрь прошлого года казахстанцы продали рублей на 311,4 млрд тенге больше, чем купили, подсчитали специалисты Finprom.kz. Для сравнения: годом ранее разница составляла всего 9 млрд тенге. А в 2023 году рубли даже чаще покупали, чем сдавали.

Самый активный период пришелся на лето 2025 года:

  • в июле объем сдачи превысил покупки на 53,2 млрд тенге;
  • в июне – на 40,5 млрд тенге.

Где рубли продают чаще всего?

Больше всего рублей сдали жители Астаны – на 267,2 млрд тенге больше, чем купили. В Алматы разница составила 52,1 млрд тенге.

В ряде регионов ситуация иная: там рубли продолжают покупать. Однако общую картину это уже не меняет – по стране в целом преобладает продажа.

Парадокс курса

Любопытно, что массовая сдача происходит на фоне роста курса рубля. Если в 2024 году средний курс составлял 5,08 тенге, то в 2025-м он вырос до 6,28 тенге. Это почти на 25% больше. В январе 2026 года рубль держится около 6,5 тенге – примерно на 26% выше, чем год назад.

Казалось бы, укрепляющаяся валюта должна привлекать покупателей. Но происходит обратное.

Фото: Zakon.kz

Почему интерес к рублю падает?

Экономисты объясняют это осторожностью населения. Рубль остается чувствительным к внешней политике и санкциям. Он сильнее реагирует на геополитические новости, чем доллар. Кроме того, его сложнее использовать в международных расчетах.

Есть и психологический фактор: многие воспринимают рубль как валюту с более высокой инфляцией. В итоге его все реже рассматривают как инструмент сбережений.

На этом фоне казахстанцы предпочитают либо держать средства в тенге, либо выбирать более привычные резервные валюты.

Отметим, что сегодня официальный курс рубля к тенге составляет 6,36 тенге (снижение на 2% за месяц).

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
