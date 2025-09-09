Казахстанцы не доверяют рублю, но верят в доллар

В 2025 году на финансовом рынке Казахстана наблюдается явный и не совсем типичный тренд: население все меньше доверяет российскому рублю и все больше предпочитает доллар, сообщает Zakon.kz.

Этот вывод основан на данных, предоставленных Нацбанком Казахстана, которые показывают, что нетто-продажи российских рублей казахстанскими обменными пунктами показывают отрицательные объемы уже восемь месяцев подряд. За период с января по июль 2025 года чистый отрицательный объем продаж российских рублей составил минус 201,2 млрд тенге, что почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года,. В то же время, спрос на доллары остается устойчивым.

Что такое динамика чистых продаж?

Если говорить совсем просто, чистые продажи – это разница между тем, сколько валюты купили и сколько продали.

Когда люди больше покупают какой-то валюты, чем продают, это называется положительный объем чистых продаж. Для обменного пункта это значит, что люди "забирают" эту валюту из оборота.

Когда люди больше продают какой-то валюты, чем покупают, это называется отрицательный объем. Это значит, что люди "сдают" эту валюту в обменные пункты, и ее становится больше в обороте.

Другими словами, фраза банкиров "нетто-продажи российских рублей показывают отрицательные объемы", это означает, что население Казахстана в целом активно избавляется от рублей, сдавая их в обменники.

Июль 2025 года как показательный пример

В отчете Нацбанка июль – пока последний месяц, по которому уже проведена статистика. Вот что получается.

Доллар США – явный фаворит. В июле операции по покупке американской валюты превысили продажи на 120 849,8 млн тенге. Это говорит о том, что казахстанцы активно скупают доллары, стремясь обезопасить свои накопления от возможных колебаний курса тенге. Наибольший спрос на американскую валюту был зафиксирован в Шымкенте (27 874,9 млн тенге), Алматы (42 422,6 млн тенге) и Мангистауской области (9 727,5 млн тенге).

Рубль теряет привлекательность. В противовес растущему спросу на доллар, российский рубль показывает отрицательную динамику. Суммарно, продажи рублей через обменные пункты превысили покупки на 53 214,8 млн тенге. Наиболее заметный отток зафиксирован в Астане, где чистая продажа рублей составила 44 936,4 млн тенге. Отток также наблюдался в Алматы (6 176,6 млн тенге) и Шымкенте (1 319,1 млн тенге).

Важно, что нетто-продажи российских рублей казахстанскими обменными пунктами показывают отрицательные объемы уже восемь месяцев подряд. Эта тенденция началась в декабре 2024 года с показателя в минус 4,4 млрд тенге и усилилась, достигнув в июле 2025 года минус 53,2 млрд тенге, – отмечают специалисты Finprom. Для сравнения, за весь 2023 год отрицательные объемы наблюдались только в шести месяцах, а в 2024-м – в семи.

Казахстан – транзитный валютный хаб?

Это явление, по мнению экономиста Эльдара Шамсутдинова, указывает на то, что Казахстан мог стать транзитным хабом для российских денег.

"Вероятно, что часть спроса формируется транзитными потоками из РФ: продают рубли и тут же конвертируют их в доллары, превращая Казахстан в транзитный узел. Рублевые потоки объясняют, почему спрос на доллар остается устойчивым даже при слабом внутреннем фоне. Тот самый анекдотично крепкий рубль и невероятно устойчивый внутренний спрос на валюту". Эльдар Шамсутдинов

По словам Шамсутдинова, в 2025 году чистый спрос на наличный доллар составил 228 млн долларов, что вдвое меньше, чем в 2024 году (405 млн), и значительно ниже уровня 2022 года (389 млн).

Позиция Национального банка

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2025 года сообщил, что Казахстан из России покупает больше, чем продает, и поэтому стране всегда требуется больше рублей. Он отрицает накопление российской валюты в экономике Казахстана.

"Они у нас используются из-за импорта товаров из России. К сожалению, у нас с Россией сложился отрицательный торговый баланс: мы из России покупаем больше, чем продаем. Это значит, что нам нужно больше рублей, чтобы что-то у них покупать, нежели им нужны тенге или доллары", – сказал Тимур Сулейменов

По его словам, около 90% расчетов во взаимной торговле между Казахстаном и Россией производится в рублях. Глава Нацбанка подчеркнул, что накопления рублей не происходит, так как они постоянно "утилизируются" предприятиями для оплаты импорта российским контрагентам.

Между тем российский рубль начал дешеветь к тенге. За месяц его стоимость снизилась на 3,41% с 6,75 до 6,52 тенге.