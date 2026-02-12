Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 февраля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 12 февраля 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 490,58 тенге, евро – 584,77 тенге, рубля – 6,34 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 489,9 тенге, продажи – 496,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 582,9 тенге, продажи – 592,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 493,5 тенге, продажи – 495,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 584,7 тенге, продажи – 589,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,34 тенге, продажи – 6,46 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 493,6 тенге, продажи – 495,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 584,7 тенге, продажи – 590,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,35 тенге, продажи – 6,44. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

