Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 11:06 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 16 февраля 2026 года (на 11:05).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 496 тенге, евро – 588,01 тенге, рубля – 6,42 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 493 тенге, продажи – 500 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 585 тенге, продажи – 595 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,65 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 493,4 тенге, продажи – 495,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 584,7 тенге, продажи – 589,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,38 тенге, продажи – 6,49 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 493,6 тенге, продажи – 495,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 585,3 тенге, продажи – 590,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,47.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
