Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 февраля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 16 февраля 2026 года (на 11:05).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 496 тенге, евро – 588,01 тенге, рубля – 6,42 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 493 тенге, продажи – 500 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 585 тенге, продажи – 595 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,65 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 493,4 тенге, продажи – 495,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 584,7 тенге, продажи – 589,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,38 тенге, продажи – 6,49 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 493,6 тенге, продажи – 495,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 585,3 тенге, продажи – 590,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,47. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

