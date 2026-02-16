В Алматы зацвели первые подснежники

В Алматы распустились галантусы, больше известные как подснежники. Этой радостной новостью с Zakon.kz поделились в пресс-службе Главного ботанического сада (ГБС) города сегодня, 16 февраля 2026 года.

Специалисты подчеркивают, что эти хрупкие белые цветы по праву считаются символом наступающей весны.

"Каждый год мы с нетерпением ждем их появления – и вот они уже осторожно выглядывают из-под прошлогодней опавшей листвы, напоминая, что зима заканчивается", – уточняют сотрудники парка.

Как оказалось, в этом сезоне самые первые цветки были заметны еще в январе.

"Массовое цветение началось только сейчас, в середине февраля". Пресс-служба ГБС Алматы

Жителей и гостей Алматы сразу же предупредили:

"Первоцветы очень уязвимы. Необходимо бережно относиться к ним, не ходить по газонам и полянам и тем более не срывать цветы".

Cтоит отметить, о первых подснежниках в Туркестанской области – на горных склонах Каратауского государственного природного заповедника – сообщалось еще 5 февраля.