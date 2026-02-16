Каким будет курс доллара на предстоящей неделе – анализ и прогнозы

В начале недели тенге отыгрывает часть потерь, понесенных в конце прошлой пятидневки. На рынке Forex пара USD/KZT на 12:00 по времени Астаны торгуется в районе 491,3 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что по итогам пятничных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс составил 495,73 тенге. Такая динамика указывает на то, что давление на тенге в конце прошлой недели носило во многом локальный и технический характер.

Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана связывают усиление спроса на иностранную валюту в конце прошлой недели с активизацией оплаты импортных контрактов, платежами по обслуживанию внешних обязательств и интересом к покупке доллара на текущих уровнях. Дополнительное давление на рыночные настроения могла оказать коррекция цен на нефть и временное ухудшение глобального аппетита к риску.

Экономист Эльдар Шамсутдинов также отмечает, что резких дисбалансов на рынке не наблюдалось.

"Активность заметно снизилась, рынок работал более крупными лотами без выраженной паники. Brent удерживается около 67,5 доллара за баррель, что пока не формирует дополнительного давления на тенге". Эльдар Шамсутдинов

Еще один экономический эксперт – Руслан Султанов, делая подробный разбор торгов прошлой недели, тоже не видит никаких явных шоков для тенге.

"Средний курс за неделю сложился на уровне 493,5 тенге за доллар, что отражает сохранение относительно крепких позиций тенге после январского укрепления". Руслан Султанов

При этом торговая активность середины февраля оставалась повышенной. Среднедневной объем составил около 295,3 млн долларов. Минимальный оборот наблюдался в понедельник – 232,3 млн долларов, максимальный в среду – 372,0 млн долларов. Пик оборотов в середине недели совпал с наиболее крепкими значениями тенге, что может указывать на усиление продаж валюты на фоне повышенного спроса на тенговую ликвидность.

Фото: Zakon.kz

Дополнительную поддержку тенге оказывает налоговый период.

До 20 февраля компании перечисляют НДС в ЕАЭС за январь и акцизы по импортированным товарам. До 25 февраля предстоят платежи по КПН и ИПН, удержанным у источника выплаты, социальному налогу, взносам и отчислениям, а также ряду ресурсных и рентных налогов.

В такие периоды традиционно возрастает потребность бизнеса в тенговой ликвидности, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке.

Если взять сторонние прогнозы, то в ближайшие дни аналитики ожидают сохранения торговли в узком диапазоне. По расчетам Apecon.ru, движение пары USD/KZT будет в коридоре 490-500 без формирования устойчивого тренда.

Средний курс доллара на неделю – 493-495 тенге.

Снижение курса возможно при сохранении слабости доллара на глобальном рынке и стабильных ценах на нефть. Риски смещения в верхнюю часть диапазона сохраняются в случае ухудшения внешнего фона.

