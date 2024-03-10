Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прогноз: каким будет курс доллара к тенге на следующей неделе

доллар, тенге, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 13:40 Фото: Freepik
Первую полную неделю марта тенге завершил некоторым укреплением к доллару. Как может сложиться курс USD/KZT на следующей неделе, в материале Zakon.kz.

К концу торговой недели тенге укрепился до 447,29 тенге против 451,03 на первое марта.

тенге, доллар, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 13:40

Фото: KASE

Между тем по состоянию на 10 марта в обменниках Казахстана доллар торгуется в пределах 447-449 тенге.

курс тенге, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 13:40

Фото: Национальный банк РК

Динамика курса

"На текущей короткой неделе курс нацвалюты показал ревальвационную динамику, что могло быть связано как с внешними, так и внутренними факторами. С одной стороны, нефтяные котировки были достаточно волатильны на фоне поиска участниками сырьевых рынков баланса спроса и предложения", – прокомментировала ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко.

Поддержку ценам на нефть, по ее словам, оказывала сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, тогда как беспокойство нефтетрейдеров вызывают перспективы спроса со стороны США и Китая. В то же время индекс доллара устойчиво снижался, что могло быть связано с растущими ожиданиями скорого начала снижения процентных ставок Федрезервом.

"Что касается локального валютного рынка, то спрос на тенге мог быть связан с подготовкой к длинным праздничным выходным, тогда как дополнительное предложение инвалюты по-прежнему обеспечивалось конвертацией трансфертов из Нацфонда". Зарина Скрипченко

Прогноз недели

В перспективе будущей недели основополагающими для тенге станут параметры валютного предложения на внутреннем рынке – это зависит от операций Нацбанка и нефтяной конъюнктуры, считает аналитик Alpari Анна Бодрова. Эксперт подчеркнула, что в настоящее время стоимость энергоносителей вполне комфортна для экономики Казахстана и его бюджета.

"Внешний фон оценивается нейтральным, как и внутренний. Сейчас нет ярко выраженных поводов для резкого колебания курса тенге".Анна Бодрова

Аналитики резюмировали, что при отсутствии "черных лебедей" значимых колебаний пары USDKZT не ожидается. Соответственно, курс тенге может оставаться в узком коридоре ±2% от 450 тенге за доллар.

В целом, на следующей неделе доллар США, вероятно, будет оставаться в границах 445-450 тенге, евро – 480-495 тенге, рубль – 4,90-5,05 тенге, юань – 61-63 тенге.

Читайте также

фондовый рынок, акции
Какие акции поддержали рост индекса KASE на минувшей неделе
биткоин
Цены на популярные криптовалюты на 9 марта
обмен валют
Актуальные курсы валют в обменниках мегаполисов
Ольга Кудряшова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
советы
Какие продукты способствуют долголетию
Стало известно, кто выиграл корону &quot;Мисс мира-2024&quot;
Стало известно, кто выиграл корону "Мисс мира-2024"
закрытые дороги
Дороги закрыли в пяти областях Казахстана из-за непогоды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: