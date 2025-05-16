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Финансы

Доллар немного подешевел на торгах 16 мая

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 мая 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 509,51 тенге (-1).

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,33 тенге (-0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,79 тенге (-0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 509,5-512 тенге, евро – по 570,5-574,5 тенге, рубли – по 6,21-6,33 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 16 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,23%, до 64,38 доллара за барреля.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 0,28%, до 61,45 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,58 тенге, евро – 571,8 тенге, рубля – 6,34 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 мая, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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