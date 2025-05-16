Доллар немного подешевел на торгах 16 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 509,51 тенге (-1).
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,33 тенге (-0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,79 тенге (-0,04).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 509,5-512 тенге, евро – по 570,5-574,5 тенге, рубли – по 6,21-6,33 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 16 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,23%, до 64,38 доллара за барреля.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 0,28%, до 61,45 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,58 тенге, евро – 571,8 тенге, рубля – 6,34 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 мая, можно здесь.