Общество

Дожди и снег обрушатся на Казахстан 17 февраля

люди, деревья, снег, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 18:04 Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 17 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с отрогом антициклона погода без осадков сохраняется лишь на юго-западе и востоке страны.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидаются осадки (дождь снег), ночью на юге прогнозируется сильные осадки (дождь, снег)... По республике ожидаются туман, усиление ветра", – следует из прогноза.

Ранее сообщалось, что Казахстан с 17 по 19 февраля 2026 года захватят погодные качели: север – до -23°С, юг – до +20°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 18:04
От -5 до +23: какой будет весна в Алматы и Алматинской области

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 17-19 февраля, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
