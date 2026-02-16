Дожди и снег обрушатся на Казахстан 17 февраля

Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 17 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с отрогом антициклона погода без осадков сохраняется лишь на юго-западе и востоке страны.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидаются осадки (дождь снег), ночью на юге прогнозируется сильные осадки (дождь, снег)... По республике ожидаются туман, усиление ветра", – следует из прогноза.

Ранее сообщалось, что Казахстан с 17 по 19 февраля 2026 года захватят погодные качели: север – до -23°С, юг – до +20°С.

