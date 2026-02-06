#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Экономика и бизнес

Бектенов встретился с бизнесменами и выслушал их предложения по налоговому администрированию

премьер-министр РК Олжас Бектенов, совещание, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 17:19 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития предпринимательства на площадке НПП "Атамекен". Об этом 6 февраля 2026 года проинформировали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

В совещании приняли участие представители бизнеса нефтегазовой и энергетической отраслей, горнорудной и металлургической промышленности, АПК, члены профильных ассоциаций и экспертов со всех регионов.

Внимание уделено актуальным вопросам налоговых реформ, поддержки бизнеса, цифровизации информационных систем.

Открывая работу совещания, премьер-министр подчеркнул, что развитие предпринимательства – один из приоритетов, обозначенных главой государства. Бизнес выступает ключевым партнером в проведении экономических реформ, и в этой работе значимую роль играет НПП "Атамекен".

"Мы встречаемся с вами в исторически важный период для страны. На протяжении полугода в обществе идет активное обсуждение Конституционной реформы. Все дискуссии ведутся открыто. Поступают тысячи предложений от наших граждан и все они внимательно изучаются и учитываются. Это яркое свидетельство развития демократических процессов в нашей стране. Проект новой Конституции представлен народу, главная цель – укрепление независимости и устойчивое развитие Казахстана. Призываю бизнес поддержать нашего президента и новую Конституцию. Под вашим руководством работают тысячи граждан. Важно донести до каждого из них задачи реформы", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Закрепление в проекте новой Конституции президентского принципа "Закон и Порядок", направленного на создание Справедливого Казахстана, возлагает большую ответственность на бизнес-сообщество и повышает значимость таких ценностей, как честный труд, патриотизм, уважение к профессии. Закрепление принципов справедливости и законности на конституционном уровне формирует среду доверия и долгосрочного партнерства.

В ходе совещания внимание акцентировано на исполнении поручений президента по плавному введению новых правил налогообложения. Участниками обсужден переходный период для налогоплательщиков и вопросы налогового администрирования.

В Казахстане приняты меры по комфортному переходу предпринимателей к новым условиям налогового администрирования. Так, решением правительства до 1 января 2026 года малый и микробизнес освобождены от проверок, камерального контроля и административной ответственности, за исключением отдельных случаев. Действуют правила списания пени и штрафов при уплате задолженности до 1 апреля текущего года, пересмотрены процедуры ликвидации и прекращения деятельности. До конца 2026 года введен переходный период для малого и микробизнеса, пени и штрафы за ошибки взиматься не будут.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил о работе Проектного офиса с возможностями обслуживания до 250 тыс. налогоплательщиков одновременно.

Фото: primeminister.kz

Работа выстроена по принципу "единого окна" с оперативным рассмотрением обращений. За последние три недели отмечается снижение потока запросов с 19,5 тыс. до 7,1 тыс., что свидетельствует о стабилизации технических процессов. В акции "Народный бухгалтер" участие приняли более 17 тыс. налогоплательщиков. Также отмечен рост регистрации граждан и бизнеса в налоговой системе. С начала текущего года вновь на учет встали свыше 41,2 тыс. человек. Новый режим для самозанятых вывел в легальное поле более 187,2 тыс. ранее неучтенных лиц.

Усиляется поддержка бизнеса финансовыми инструментами. В 2025 году в рамках действующих программ просубсидировано порядка 3,4 тыс. проектов МСБ на сумму 365 млрд тенге.

Председатель президиума НПП "Атамекен" Канат Шарлапаев проинформировал о проводимой работе по укреплению взаимодействия государства и бизнеса.

Фото: primeminister.kz

В рамках поставленных главой государства задач НПП "Атамекен" сосредоточится на взращивании внутренних инвесторов из числа среднего и крупного бизнеса, займется формированием пула инвестпроектов действующих предприятий, готовых к расширению и модернизации.

Член правления – заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов озвучил позицию бизнес-сообщества по положениям нового Налогового кодекса, предложив пути решения для вопросов, связанных с применением специального налогового режима и пересмотра подходов по налогообложению сектора здравоохранения.

Фото: primeminister.kz

Также рассмотрен ход запуска Реестра казахстанских товаропроизводителей. Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил, что в системе на сегодня авторизовались 5608 компаний, подано 13 533 заявки.

Фото: primeminister.kz

В свою очередь член правления – заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Нурсултан Шоканов подчеркнул, что для бесшовного перехода на новую цифровую систему 1924 владельца действующих индустриальных сертификатов автоматически перенесены в реестр. Ежедневно в него включается до 100 производителей.

С предложениями и вопросами выступили представители бизнес-сообщества. В частности, озвучена необходимость урегулирования отдельных аспектов налогового администрирования с учетом взаимодействия с МСБ, практики госзакупок и отраслевых требований. Также озвучено предложение по дальнейшей работе над совершенствованием Реестра казахстанских товаропроизводителей посредством введения категоризации предприятий по уровню производственного цикла и масштабу, привязке мер господдержки и госзаказа к уровню локализации и инвестиций, а также обеспечению точного и справедливого цифрового контроля применения продукции из реестра.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр прокомментировал озвученные инициативы бизнеса и дал поручение государственным органам совместно с НПП "Атамекен" всесторонне проработать предложения и обеспечить конкретный результат. Подчеркнуто, что решения должны давать положительный экономический эффект: поддерживать устойчивый рост, укреплять реальный сектор, расширять экспортные возможности и создавать рабочие места.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 17:19
Без штрафов и пени: 2026 год станет переходным для малого бизнеса, заявил Бектенов

4 февраля 2026 года Олжас Бектенов провел заседание Центра по мониторингу за ходом реализации инициативы президента "Таза Қазақстан".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев провел рабочую встречу с руководством Конституционной комиссии
17:51, 06 февраля 2026
Токаев провел рабочую встречу с руководством Конституционной комиссии
"Несете персональную ответственность": Бектенов обратился к руководителям "Самрук-Энерго" и KEGOC
17:10, 14 января 2026
"Несете персональную ответственность": Бектенов обратился к руководителям "Самрук-Энерго" и KEGOC
Инициатива президента "Таза Қазақстан": премьер Бектенов взял на контроль работу госорганов
11:55, 04 декабря 2025
Инициатива президента "Таза Қазақстан": премьер Бектенов взял на контроль работу госорганов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
06:51, Сегодня
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
06:30, Сегодня
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
05:59, Сегодня
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
05:28, Сегодня
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: