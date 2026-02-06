Бектенов встретился с бизнесменами и выслушал их предложения по налоговому администрированию

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития предпринимательства на площадке НПП "Атамекен". Об этом 6 февраля 2026 года проинформировали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

В совещании приняли участие представители бизнеса нефтегазовой и энергетической отраслей, горнорудной и металлургической промышленности, АПК, члены профильных ассоциаций и экспертов со всех регионов.

Внимание уделено актуальным вопросам налоговых реформ, поддержки бизнеса, цифровизации информационных систем.

Открывая работу совещания, премьер-министр подчеркнул, что развитие предпринимательства – один из приоритетов, обозначенных главой государства. Бизнес выступает ключевым партнером в проведении экономических реформ, и в этой работе значимую роль играет НПП "Атамекен".

"Мы встречаемся с вами в исторически важный период для страны. На протяжении полугода в обществе идет активное обсуждение Конституционной реформы. Все дискуссии ведутся открыто. Поступают тысячи предложений от наших граждан и все они внимательно изучаются и учитываются. Это яркое свидетельство развития демократических процессов в нашей стране. Проект новой Конституции представлен народу, главная цель – укрепление независимости и устойчивое развитие Казахстана. Призываю бизнес поддержать нашего президента и новую Конституцию. Под вашим руководством работают тысячи граждан. Важно донести до каждого из них задачи реформы", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Закрепление в проекте новой Конституции президентского принципа "Закон и Порядок", направленного на создание Справедливого Казахстана, возлагает большую ответственность на бизнес-сообщество и повышает значимость таких ценностей, как честный труд, патриотизм, уважение к профессии. Закрепление принципов справедливости и законности на конституционном уровне формирует среду доверия и долгосрочного партнерства.

В ходе совещания внимание акцентировано на исполнении поручений президента по плавному введению новых правил налогообложения. Участниками обсужден переходный период для налогоплательщиков и вопросы налогового администрирования.

В Казахстане приняты меры по комфортному переходу предпринимателей к новым условиям налогового администрирования. Так, решением правительства до 1 января 2026 года малый и микробизнес освобождены от проверок, камерального контроля и административной ответственности, за исключением отдельных случаев. Действуют правила списания пени и штрафов при уплате задолженности до 1 апреля текущего года, пересмотрены процедуры ликвидации и прекращения деятельности. До конца 2026 года введен переходный период для малого и микробизнеса, пени и штрафы за ошибки взиматься не будут.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил о работе Проектного офиса с возможностями обслуживания до 250 тыс. налогоплательщиков одновременно.

Фото: primeminister.kz

Работа выстроена по принципу "единого окна" с оперативным рассмотрением обращений. За последние три недели отмечается снижение потока запросов с 19,5 тыс. до 7,1 тыс., что свидетельствует о стабилизации технических процессов. В акции "Народный бухгалтер" участие приняли более 17 тыс. налогоплательщиков. Также отмечен рост регистрации граждан и бизнеса в налоговой системе. С начала текущего года вновь на учет встали свыше 41,2 тыс. человек. Новый режим для самозанятых вывел в легальное поле более 187,2 тыс. ранее неучтенных лиц.

Усиляется поддержка бизнеса финансовыми инструментами. В 2025 году в рамках действующих программ просубсидировано порядка 3,4 тыс. проектов МСБ на сумму 365 млрд тенге.

Председатель президиума НПП "Атамекен" Канат Шарлапаев проинформировал о проводимой работе по укреплению взаимодействия государства и бизнеса.

Фото: primeminister.kz

В рамках поставленных главой государства задач НПП "Атамекен" сосредоточится на взращивании внутренних инвесторов из числа среднего и крупного бизнеса, займется формированием пула инвестпроектов действующих предприятий, готовых к расширению и модернизации.

Член правления – заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов озвучил позицию бизнес-сообщества по положениям нового Налогового кодекса, предложив пути решения для вопросов, связанных с применением специального налогового режима и пересмотра подходов по налогообложению сектора здравоохранения.

Фото: primeminister.kz

Также рассмотрен ход запуска Реестра казахстанских товаропроизводителей. Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил, что в системе на сегодня авторизовались 5608 компаний, подано 13 533 заявки.

Фото: primeminister.kz

В свою очередь член правления – заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Нурсултан Шоканов подчеркнул, что для бесшовного перехода на новую цифровую систему 1924 владельца действующих индустриальных сертификатов автоматически перенесены в реестр. Ежедневно в него включается до 100 производителей.

С предложениями и вопросами выступили представители бизнес-сообщества. В частности, озвучена необходимость урегулирования отдельных аспектов налогового администрирования с учетом взаимодействия с МСБ, практики госзакупок и отраслевых требований. Также озвучено предложение по дальнейшей работе над совершенствованием Реестра казахстанских товаропроизводителей посредством введения категоризации предприятий по уровню производственного цикла и масштабу, привязке мер господдержки и госзаказа к уровню локализации и инвестиций, а также обеспечению точного и справедливого цифрового контроля применения продукции из реестра.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр прокомментировал озвученные инициативы бизнеса и дал поручение государственным органам совместно с НПП "Атамекен" всесторонне проработать предложения и обеспечить конкретный результат. Подчеркнуто, что решения должны давать положительный экономический эффект: поддерживать устойчивый рост, укреплять реальный сектор, расширять экспортные возможности и создавать рабочие места.

4 февраля 2026 года Олжас Бектенов провел заседание Центра по мониторингу за ходом реализации инициативы президента "Таза Қазақстан".