Новый Налоговый кодекс Казахстана: что изменится для бизнеса

С 1 января 2026 года в Казахстане вступит в силу обновленный Налоговый кодекс, который обещает не просто упрощение налоговой системы, а фундаментальную перестройку принципов налогообложения. Цель реформы – создать гибкую и справедливую модель, стимулирующую развитие МСБ, сообщает Zakon.kz.

Три новых режима – максимальная простота и гибкость

Главное нововведение нового кодекса – сокращение числа специальных налоговых режимов с семи до трех ключевых вариантов:

Для самозанятых: ставка 4%, доход – до 15 млн тенге в год, без необходимости становиться индивидуальным предпринимателем. Это решение значительно снижает барьеры для тех, кто работает самостоятельно, давая возможность легально вести деятельность без лишней бюрократии.

ставка 4%, доход – до 15 млн тенге в год, без необходимости становиться индивидуальным предпринимателем. Это решение значительно снижает барьеры для тех, кто работает самостоятельно, давая возможность легально вести деятельность без лишней бюрократии. Упрощенная декларация: подходит для предпринимателей с оборотом до 2,36 млрд тенге в год. Базовая ставка – 4%, но важная особенность – местные маслихаты смогут корректировать ставку от 2% до 6%, что позволит адаптировать налогообложение под региональные особенности экономики.

подходит для предпринимателей с оборотом до 2,36 млрд тенге в год. Базовая ставка – 4%, но важная особенность – местные маслихаты смогут корректировать ставку от 2% до 6%, что позволит адаптировать налогообложение под региональные особенности экономики. Для крестьянских и фермерских хозяйств: сохраняется привычный режим, однако вместо единого земельного налога будет применяться индивидуальный подоходный налог.

Что об этом думает бизнес?

Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Жаркенов считает, что новая налоговая политика станет качественным шагом к справедливости.

"Упрощение налоговых режимов – это не только вопрос удобства, это вопрос экономической логики. Теперь налоговая нагрузка действительно соотносится с уровнем доходов предпринимателя. Возможность варьировать ставку в регионах – инструмент, позволяющий поддерживать локальный бизнес и стимулировать развитие". Тимур Жаркенов

Спикер подчеркивает: для бизнеса, который попадет под режим упрощенной декларации, ставки могут снижаться до 2%, что почти вдвое дешевле текущих тарифов в крупных городах.

Это позволит предпринимателям работать легально и снижать налоговую нагрузку без потери оборотов.

Однако дело не ограничивается только снижением ставок. По словам эксперта, наличие прозрачных критериев для включения в специальные налоговые режимы – ключевой момент, над которым еще предстоит работать правительству. Решения должны быть основаны на реальных экономических показателях, а не формальных требованиях.

Как это повлияет на экономику?

Проект реформы – это сигнал к переходу от сложной и запутанной системы к простой, понятной и адаптированной под разные уровни бизнеса. Она направлена на поддержание малых и средних предприятий, снижение "теневого сектора" и повышение собираемости налогов.

Упразднение единого земельного налога и создание системы гибких ставок формируют базис для инвестиций и долгосрочного роста. В результате государство получает расширенную базу налогоплательщиков, а предприниматели – уверенность в будущих условиях работы.

Бизнесу стоит уже сейчас внимательно подготовиться к переходу, а государству – обеспечить прозрачность и справедливость внедряемых изменений. Только в таком случае реформа сможет открыть новый этап в развитии предпринимательской среды Казахстана, полагают аналитики.

Более подробно о новом Законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения" можно прочитать здесь.