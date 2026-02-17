#Референдум-2026
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 11:05 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 17 февраля 2026 года (на 11:05).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 491,97 тенге, евро – 583,77 тенге, рубля – 6,39 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 488,1 тенге, продажи – 495,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 575,6 тенге, продажи – 585,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,31 тенге, продажи – 6,61 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 490 тенге, продажи – 492,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 578,3 тенге, продажи – 584,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,36 тенге, продажи – 6,47 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 490,6 тенге, продажи – 492,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 580,9 тенге, продажи – 586,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,38 тенге, продажи – 6,45.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
