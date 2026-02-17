Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 февраля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 17 февраля 2026 года (на 11:05).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 491,97 тенге, евро – 583,77 тенге, рубля – 6,39 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 488,1 тенге, продажи – 495,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 575,6 тенге, продажи – 585,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,31 тенге, продажи – 6,61 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 490 тенге, продажи – 492,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 578,3 тенге, продажи – 584,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,36 тенге, продажи – 6,47 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 490,6 тенге, продажи – 492,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 580,9 тенге, продажи – 586,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,38 тенге, продажи – 6,45. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

