Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 491,97 тенге, евро – 583,77 тенге, рубля – 6,39 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 488,1 тенге, продажи – 495,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 575,6 тенге, продажи – 585,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,31 тенге, продажи – 6,61 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 490 тенге, продажи – 492,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 578,3 тенге, продажи – 584,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,36 тенге, продажи – 6,47 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 490,6 тенге, продажи – 492,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 580,9 тенге, продажи – 586,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,38 тенге, продажи – 6,45.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.