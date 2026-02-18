#Референдум-2026
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.99
580.25
6.38
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 18 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 11:13 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 18 февраля 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,99 тенге, евро – 580,25 тенге, рубля – 6,38 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 488 тенге, продажи – 495 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 575 тенге, продажи – 585 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,60 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 490,2 тенге, продажи – 492,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 580 тенге, продажи – 584,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,37 тенге, продажи – 6,47 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 490,7 тенге, продажи – 492,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 580,2 тенге, продажи – 585,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,37 тенге, продажи – 6,44.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
