В каких городах Казахстана самые выгодные курсы валют

Официальный курс доллара на 18 февраля 2026 года составляет 489,99 тенге. Но на наличном рынке эта цифра – не главный ориентир. В обменниках страны доллар, евро и рубль торгуются с заметным разбросом, а в одном мегаполисе различия ощущаются и между районами, сообщает Zakon.kz.

Начать логично с Алматы. Это крупнейший финансовый центр страны с населением около 3,8 млн человек вместе с агломерацией. В городе работает около 430 обменных пункта, включая две сотни отделений банков второго уровня. Такая плотность формирует одновременно и высокую конкуренцию, и широкий ценовой коридор.

В Алматы доллар можно встретить в диапазоне от 491 до 493 тенге, но в отдельных точках разброс достигает 487-495 тенге. По евро ценники варьируются от 580 до 595 тенге, по рублю – от 6,3 до 6,53 тенге. При большом количестве обменников каждый участник рынка действует по собственной тактике: одни снижают маржу, чтобы привлечь поток, другие расширяют спред, страхуясь от возможных колебаний.

В Астане рынок менее фрагментирован, чем в Алматы, но различия между точками тоже заметны; доллар предлагают в пределах 488-495 тенге, евро – 575-585 тенге, рубль – 6,30-6,60 тенге.

Шымкент демонстрирует более узкий диапазон по доллару – 491-492,5 тенге. Это говорит о более ровном балансе спроса и предложения. В Актобе доллар держится в коридоре 491-493 тенге, в Семее – 488-495 тенге.

Иная ситуация в небольших городах. В Риддере, где обменных пунктов немного, доллар предлагают в диапазоне 486,5-492,5 тенге. При ограниченной конкуренции курсы менее гибкие и часто зависят от конкретных остатков валюты в кассе.

Отдельный показатель – рубль. На севере страны он дороже. В Аксу (Павлодарская область) курс достигает 6,6 тенге. Близость к границе и активная торговля с Россией формируют устойчивый спрос. В южных регионах, например в Туркестане, рубль менее востребован и торгуется в районе 6,4 тенге.

Разброс курсов объясняется сочетанием нескольких факторов: разной плотностью обменников, региональными особенностями спроса, а также повышенной осторожностью участников рынка. В условиях волатильности пункты расширяют разницу между покупкой и продажей, закладывая риски в цену.

Фото: Zakon.kz

При этом сам доллар сейчас находится у локальных минимумов с ноября 2024 года. По данным Ассоциации финансистов Казахстана, тенге укрепляется на фоне квартального фискального периода, активной конвертации иностранной валюты в рамках операций Нацбанка (в феврале объем составит 1,1 млрд долларов), обязательной продажи 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, а также притока средств нерезидентов.

Именно поэтому официальный курс снижается, но наличный рынок реагирует с лагом и разной скоростью в разных регионах. В крупных городах с высокой конкуренцией котировки меняются быстрее, в малых – медленнее и менее гибко.

Перед обменом валюты участники рынка советуют сравнивать предложения нескольких пунктов – особенно в мегаполисах, где разница между лучшими и худшими курсами может достигать нескольких тенге.

Отметим, что вчера после торгов на KASE доллар упал до 489,99 тенге, а сегодня на 11.30 Астаны на Форекс американская валюта торгуется по 488,5 тенге.