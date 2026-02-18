Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 февраля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 18 февраля 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,99 тенге, евро – 580,25 тенге, рубля – 6,38 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 488 тенге, продажи – 495 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 575 тенге, продажи – 585 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 490,2 тенге, продажи – 492,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 580 тенге, продажи – 584,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,37 тенге, продажи – 6,47 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 490,7 тенге, продажи – 492,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 580,2 тенге, продажи – 585,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,37 тенге, продажи – 6,44. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: