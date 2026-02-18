Курс доллара еще снизился на торгах 18 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,30 тенге, снизившись еще на 0,741 тенге.
Курс российского рубля подрос до 6,42 тенге (+0,02).
Торгов по юаню не было в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 490,4-492,7 тенге, евро – по 579,3-583,8 тенге, рубли – по 6,37-6,47.
Мировые цены на нефть растут на торгах 18 февраля.
Так, нефть марки Brent с поставкой в апреле подорожала на 0,5%, до $67,73 за баррель.
WTI с поставкой в апреле – на 0,4%, до $62,50 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 489,99 тенге, евро – 580,25 тенге, рубля – 6,38 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 февраля, можно здесь.