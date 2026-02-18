#Референдум-2026
#Казахмыс
Финансы

Курс доллара еще снизился на торгах 18 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 15:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 18 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,30 тенге, снизившись еще на 0,741 тенге.

Курс российского рубля подрос до 6,42 тенге (+0,02).

Торгов по юаню не было в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 490,4-492,7 тенге, евро – по 579,3-583,8 тенге, рубли – по 6,37-6,47.

Мировые цены на нефть растут на торгах 18 февраля.

Так, нефть марки Brent с поставкой в апреле подорожала на 0,5%, до $67,73 за баррель.

WTI с поставкой в апреле – на 0,4%, до $62,50 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 489,99 тенге, евро – 580,25 тенге, рубля – 6,38 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 февраля, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
